https://ria.ru/20250515/poshliny-2017220075.html
Франция не смогла договориться с Китаем об отмене пошлин на коньяк
Франция не смогла договориться с Китаем об отмене пошлин на коньяк - РИА Новости, 15.05.2025
Франция не смогла договориться с Китаем об отмене пошлин на коньяк
Франция пока не смогла договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк, сообщил глава минфина республики Эрик Ломбар. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:24:00+03:00
2025-05-15T21:24:00+03:00
2025-05-15T21:24:00+03:00
экономика
китай
франция
париж
евросоюз
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция пока не смогла договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк, сообщил глава минфина республики Эрик Ломбар. "Экономический диалог на данном этапе не привел к окончательному решению этого спора, но, тем не менее, из продолжительного разговора с (вице-премьером КНР - ред.) Хэ Лифэном я знаю, что дверь для обсуждения остается открытой. Это тема первостепенной важности для Франции", — заявил Ломбар по итогам переговоров в Париже. Его цитирует агентство Франс Пресс. Как отметил министр, объем экспорта коньяка в Китай составляет 1,4 миллиарда евро ежегодно. В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. В марте Китай сообщил, что в очередной раз отложил сроки завершения начатого 5 января 2024 года антидемпингового расследования в отношении алкоголя, ввозимого из Евросоюза, по окончании которого пошлины начнут применяться. Коньячная промышленность, в которой заняты более 72 тысяч человек во Франции, крайне зависима от экспорта, на который приходится 98% продаж на сумму 3,35 миллиарда евро. Основным потребителем французского коньяка являются США (38%) и Китай (25%). В ноябре 2024 года на заводах коньячного дома Hennessy во Франции начались протесты сотрудников. Производители считают, что эффект пошлин будет катастрофическим для всего сектора и экономики регионов, где производят спиртной напиток. В октябре тысячи производителей коньяка протестовали в одноименном французском регионе против таможенных пошлин КНР на их продукцию.
https://ria.ru/20250405/yager-2009552814.html
https://ria.ru/20241121/poshliny-1985080657.html
https://ria.ru/20250313/viski-2004803316.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, франция, париж, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Китай, Франция, Париж, Евросоюз, Еврокомиссия
Франция не смогла договориться с Китаем об отмене пошлин на коньяк
Франция пока не смогла договориться с КНР об отмене таможенных пошлин на коньяк
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция пока не смогла договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк, сообщил глава минфина республики Эрик Ломбар.
«
"Экономический диалог на данном этапе не привел к окончательному решению этого спора, но, тем не менее, из продолжительного разговора с (вице-премьером КНР
- ред.) Хэ Лифэном я знаю, что дверь для обсуждения остается открытой. Это тема первостепенной важности для Франции", — заявил Ломбар по итогам переговоров в Париже
. Его цитирует агентство Франс Пресс.
Как отметил министр, объем экспорта коньяка в Китай составляет 1,4 миллиарда евро ежегодно.
В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%.
Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС
в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК
пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%.
В марте Китай сообщил, что в очередной раз отложил сроки завершения начатого 5 января 2024 года антидемпингового расследования в отношении алкоголя, ввозимого из Евросоюза, по окончании которого пошлины начнут применяться.
Коньячная промышленность, в которой заняты более 72 тысяч человек во Франции
, крайне зависима от экспорта, на который приходится 98% продаж на сумму 3,35 миллиарда евро. Основным потребителем французского коньяка являются США
(38%) и Китай (25%).
В ноябре 2024 года на заводах коньячного дома Hennessy во Франции начались протесты сотрудников. Производители считают, что эффект пошлин будет катастрофическим для всего сектора и экономики регионов, где производят спиртной напиток.
В октябре тысячи производителей коньяка протестовали в одноименном французском регионе против таможенных пошлин КНР на их продукцию.