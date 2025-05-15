https://ria.ru/20250515/poshliny-2017220075.html

Франция не смогла договориться с Китаем об отмене пошлин на коньяк

Франция не смогла договориться с Китаем об отмене пошлин на коньяк - РИА Новости, 15.05.2025

Франция не смогла договориться с Китаем об отмене пошлин на коньяк

Франция пока не смогла договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк, сообщил глава минфина республики Эрик Ломбар. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:24:00+03:00

2025-05-15T21:24:00+03:00

2025-05-15T21:24:00+03:00

экономика

китай

франция

париж

евросоюз

еврокомиссия

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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Франция пока не смогла договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк, сообщил глава минфина республики Эрик Ломбар. "Экономический диалог на данном этапе не привел к окончательному решению этого спора, но, тем не менее, из продолжительного разговора с (вице-премьером КНР - ред.) Хэ Лифэном я знаю, что дверь для обсуждения остается открытой. Это тема первостепенной важности для Франции", — заявил Ломбар по итогам переговоров в Париже. Его цитирует агентство Франс Пресс. Как отметил министр, объем экспорта коньяка в Китай составляет 1,4 миллиарда евро ежегодно. В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. В марте Китай сообщил, что в очередной раз отложил сроки завершения начатого 5 января 2024 года антидемпингового расследования в отношении алкоголя, ввозимого из Евросоюза, по окончании которого пошлины начнут применяться. Коньячная промышленность, в которой заняты более 72 тысяч человек во Франции, крайне зависима от экспорта, на который приходится 98% продаж на сумму 3,35 миллиарда евро. Основным потребителем французского коньяка являются США (38%) и Китай (25%). В ноябре 2024 года на заводах коньячного дома Hennessy во Франции начались протесты сотрудников. Производители считают, что эффект пошлин будет катастрофическим для всего сектора и экономики регионов, где производят спиртной напиток. В октябре тысячи производителей коньяка протестовали в одноименном французском регионе против таможенных пошлин КНР на их продукцию.

https://ria.ru/20250405/yager-2009552814.html

https://ria.ru/20241121/poshliny-1985080657.html

https://ria.ru/20250313/viski-2004803316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, франция, париж, евросоюз, еврокомиссия