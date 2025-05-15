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Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО - РИА Новости, 15.05.2025
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Надежные люди
 
15:58 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/pomosch-2017140796.html
Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО
Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО - РИА Новости, 15.05.2025
Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО
Свыше 1,3 тысячи единиц гладкоствольного оружия с начала 2025 года передало управление Росгвардии по Тюменской области подразделениям, находящимся в зоне... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:58:00+03:00
2025-05-15T15:58:00+03:00
надежные люди
сво
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи единиц гладкоствольного оружия с начала 2025 года передало управление Росгвардии по Тюменской области подразделениям, находящимся в зоне специальной военной операции, еще 150 единиц - в новой партии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Территориальное управление Росгвардии организовало передачу подразделениям, сформированным в Тюменской области, 150 единиц изъятого из оборота оружия защитникам Отечества. Гладкоствольные ружья гражданского назначения хорошо показали себя в зоне СВО при отражении атак беспилотников. Ранее при содействии подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии было передано более 1300 единиц личного оружия", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что сбор оружия для отправки ведет центр лицензионно-разрешительной работы, часть жители региона сдают добровольно для нужд СВО, часть конфискованы в порядке производств по уголовным делам. Все ружья проходят жесткий отбор, пригодны к бою, с низким отстрелом. Новая партия будет передана тюменским бойцам, которые выполняют задачи спецоперации по всей линии боевого соприкосновения. Доставит его товарищам участник СВО.
https://ria.ru/20250515/gumpomosch-2017068332.html
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сво, тюменская область
Надежные люди, СВО, Тюменская область
Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО

Более 1,3 тыс ружей передали в 2025 году тюменские росгвардейцы в зону СВО

© Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Тюменской областиБолее 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО
Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Тюменской области
Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО
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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи единиц гладкоствольного оружия с начала 2025 года передало управление Росгвардии по Тюменской области подразделениям, находящимся в зоне специальной военной операции, еще 150 единиц - в новой партии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Территориальное управление Росгвардии организовало передачу подразделениям, сформированным в Тюменской области, 150 единиц изъятого из оборота оружия защитникам Отечества. Гладкоствольные ружья гражданского назначения хорошо показали себя в зоне СВО при отражении атак беспилотников. Ранее при содействии подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии было передано более 1300 единиц личного оружия", - сообщили в пресс-службе.
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Вчера, 11:47
В ведомстве отметили, что сбор оружия для отправки ведет центр лицензионно-разрешительной работы, часть жители региона сдают добровольно для нужд СВО, часть конфискованы в порядке производств по уголовным делам. Все ружья проходят жесткий отбор, пригодны к бою, с низким отстрелом. Новая партия будет передана тюменским бойцам, которые выполняют задачи спецоперации по всей линии боевого соприкосновения. Доставит его товарищам участник СВО.
 
Надежные людиСВОТюменская область
 
 
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