https://ria.ru/20250515/pomosch-2017140796.html

Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО

Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО - РИА Новости, 15.05.2025

Более 1,3 тыс ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО

Свыше 1,3 тысячи единиц гладкоствольного оружия с начала 2025 года передало управление Росгвардии по Тюменской области подразделениям, находящимся в зоне... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:58:00+03:00

2025-05-15T15:58:00+03:00

2025-05-15T15:58:00+03:00

надежные люди

сво

тюменская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017122574_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_2fbe7c9a072fc56a5aabe6b8e61ef3fb.jpg

ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи единиц гладкоствольного оружия с начала 2025 года передало управление Росгвардии по Тюменской области подразделениям, находящимся в зоне специальной военной операции, еще 150 единиц - в новой партии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Территориальное управление Росгвардии организовало передачу подразделениям, сформированным в Тюменской области, 150 единиц изъятого из оборота оружия защитникам Отечества. Гладкоствольные ружья гражданского назначения хорошо показали себя в зоне СВО при отражении атак беспилотников. Ранее при содействии подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии было передано более 1300 единиц личного оружия", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что сбор оружия для отправки ведет центр лицензионно-разрешительной работы, часть жители региона сдают добровольно для нужд СВО, часть конфискованы в порядке производств по уголовным делам. Все ружья проходят жесткий отбор, пригодны к бою, с низким отстрелом. Новая партия будет передана тюменским бойцам, которые выполняют задачи спецоперации по всей линии боевого соприкосновения. Доставит его товарищам участник СВО.

https://ria.ru/20250515/gumpomosch-2017068332.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сво, тюменская область