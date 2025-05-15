https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html

Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву

Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву - РИА Новости, 15.05.2025

Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву

Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:53:00+03:00

2025-05-15T15:53:00+03:00

2025-05-15T17:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

венгрия

словакия

виктор орбан

роберт фицо

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона с целью помешать поддержке Украины со стороны ЕС, пишет издание Politico."Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний <...> (Симион. — Прим. ред.) присоединится к <...> Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию", — указано в материале. Согласно публикации, если Румыния разделит позицию Венгрии и Словакии по Украине, это станет "горьким ударом", так как Бухарест считался "стойким приверженцем ЕС и НАТО". В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял Симион, набрав 41 процент голосов. Политик выступает против оказания военной помощи Украине. Ему запрещен въезд и на Украину, и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма". Фицо в середине марта говорил, что страна не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине. Ранее он неоднократно выступал против поставок оружия Киеву и его членства в НАТО. Со своей стороны, Орбан заявлял, что вступление Украины в Евросоюз разрушило бы венгерскую экономику. Несмотря на то что в Брюсселе хотят принять Киев в сообщество до 2030 года, решающее слово будет за Будапештом, отмечал он. Глава венгерского правительства также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, вынуждение Киева продолжать конфликт — один из методов колонизации.

https://ria.ru/20250513/orban-2016745252.html

https://ria.ru/20250509/orban-2015944709.html

украина

венгрия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, венгрия, словакия, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, нато, в мире