Рейтинг@Mail.ru
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 15.05.2025 (обновлено: 17:41 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву - РИА Новости, 15.05.2025
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву
Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
венгрия
словакия
виктор орбан
роберт фицо
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона с целью помешать поддержке Украины со стороны ЕС, пишет издание Politico."Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний &lt;...&gt; (Симион. — Прим. ред.) присоединится к &lt;...&gt; Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию", — указано в материале. Согласно публикации, если Румыния разделит позицию Венгрии и Словакии по Украине, это станет "горьким ударом", так как Бухарест считался "стойким приверженцем ЕС и НАТО". В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял Симион, набрав 41 процент голосов. Политик выступает против оказания военной помощи Украине. Ему запрещен въезд и на Украину, и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма". Фицо в середине марта говорил, что страна не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине. Ранее он неоднократно выступал против поставок оружия Киеву и его членства в НАТО. Со своей стороны, Орбан заявлял, что вступление Украины в Евросоюз разрушило бы венгерскую экономику. Несмотря на то что в Брюсселе хотят принять Киев в сообщество до 2030 года, решающее слово будет за Будапештом, отмечал он. Глава венгерского правительства также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, вынуждение Киева продолжать конфликт — один из методов колонизации.
https://ria.ru/20250513/orban-2016745252.html
https://ria.ru/20250509/orban-2015944709.html
украина
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, словакия, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, Словакия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Евросоюз, НАТО, В мире
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву

Politico: чиновники ЕС боятся, что Орбан и Фицо объединятся против помощи Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона с целью помешать поддержке Украины со стороны ЕС, пишет издание Politico.
«
"Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний <...> (Симион. — Прим. ред.) присоединится к <...> Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию", — указано в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в ЕС
13 мая, 19:12
Согласно публикации, если Румыния разделит позицию Венгрии и Словакии по Украине, это станет "горьким ударом", так как Бухарест считался "стойким приверженцем ЕС и НАТО".
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял Симион, набрав 41 процент голосов. Политик выступает против оказания военной помощи Украине. Ему запрещен въезд и на Украину, и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма".
Фицо в середине марта говорил, что страна не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине. Ранее он неоднократно выступал против поставок оружия Киеву и его членства в НАТО.
Со своей стороны, Орбан заявлял, что вступление Украины в Евросоюз разрушило бы венгерскую экономику. Несмотря на то что в Брюсселе хотят принять Киев в сообщество до 2030 года, решающее слово будет за Будапештом, отмечал он. Глава венгерского правительства также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, вынуждение Киева продолжать конфликт — один из методов колонизации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Орбан рассказал о позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС
9 мая, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВенгрияСловакияВиктор ОрбанРоберт ФицоЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала