https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву - РИА Новости, 15.05.2025
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву
Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
венгрия
словакия
виктор орбан
роберт фицо
евросоюз
нато
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены возможностью объединения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона с целью помешать поддержке Украины со стороны ЕС, пишет издание Politico."Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний <...> (Симион. — Прим. ред.) присоединится к <...> Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию", — указано в материале. Согласно публикации, если Румыния разделит позицию Венгрии и Словакии по Украине, это станет "горьким ударом", так как Бухарест считался "стойким приверженцем ЕС и НАТО". В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял Симион, набрав 41 процент голосов. Политик выступает против оказания военной помощи Украине. Ему запрещен въезд и на Украину, и в Молдавию. Власти этих стран обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма". Фицо в середине марта говорил, что страна не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине. Ранее он неоднократно выступал против поставок оружия Киеву и его членства в НАТО. Со своей стороны, Орбан заявлял, что вступление Украины в Евросоюз разрушило бы венгерскую экономику. Несмотря на то что в Брюсселе хотят принять Киев в сообщество до 2030 года, решающее слово будет за Будапештом, отмечал он. Глава венгерского правительства также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, вынуждение Киева продолжать конфликт — один из методов колонизации.
https://ria.ru/20250513/orban-2016745252.html
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украина, венгрия, словакия, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, Словакия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Евросоюз, НАТО, В мире
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву
Politico: чиновники ЕС боятся, что Орбан и Фицо объединятся против помощи Киеву