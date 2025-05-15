https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017143215.html

Концерты, забеги и фестивали пройдут в парках Подмосковья 17 и 18 мая

Концерты, забеги и фестивали пройдут в парках Подмосковья 17 и 18 мая - РИА Новости, 15.05.2025

Концерты, забеги и фестивали пройдут в парках Подмосковья 17 и 18 мая

В парках Подмосковья на предстоящих выходных – 17 и 18 мая - пройдут фестивали, забеги, концерты и другие мероприятия, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:07:00+03:00

2025-05-15T16:07:00+03:00

2025-05-15T16:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

клин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017142115_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_70a6f03fa758b34365bbd635baa858aa.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В парках Подмосковья на предстоящих выходных – 17 и 18 мая - пройдут фестивали, забеги, концерты и другие мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве отметили, что гостей парков ждут концерт хорового пения, пленэр под открытым небом, рок-концерт и традиционный забег, приуроченный к празднованию 80-летия Великой Победы. Например, 17 мая в парке "Сестрорецкий" в городском округе Клин пройдет VI Фестиваль крафтовой культуры "КлинМайFest". В этот день посетители смогут продегустировать продукцию 60 пивоварен со всей России, принять участие в развлекательных программах и конкурсах. В концертной программе выступят группы The Bebop'A'Loollers, Pocket Rocket, Stereoimpulse, Spirotual Seasons и "Мураками". Центральный парк в Ленинском городском округе приглашает гостей 17 мая на фестиваль "Искусство в парки". Под открытым небом для посетителей организуют выставку репродукций Исаака Левитана, ярмарку видных мастеров, пленэр от детской школы искусств и творческие мастер-классы. Также гости смогут попасть на концерт местных творческих коллективов. В парке "Фабричный пруд" в городском округе Реутов 17 мая состоится "Забег Победы". Традиционный забег посвящен Дню Победы. Участников ждут дистанции на 650, 1,2 тысячи, 2,4 тысячи и 4,8 тысячи метров. В завершении мероприятия состоится церемония награждения победителей. Также 18 мая в Центральном парке в городском округе Люберцы пройдет военно-патриотический фестиваль "Парки поют", посвященный 80-летию Великой Победы. Для посетителей пройдут показательные выступления хорового пения, где прозвучат песни о патриотизме и любви к родине.

https://ria.ru/20250515/trudoustroystvo-2017063877.html

московская область (подмосковье)

клин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), клин