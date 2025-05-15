Концерты, забеги и фестивали пройдут в парках Подмосковья 17 и 18 мая
Концерты, забеги и фестивали пройдут в подмосковных парках на выходных
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиКонцерты, забеги и фестивали пройдут в парках Подмосковья 17 и 18 мая
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В парках Подмосковья на предстоящих выходных – 17 и 18 мая - пройдут фестивали, забеги, концерты и другие мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве отметили, что гостей парков ждут концерт хорового пения, пленэр под открытым небом, рок-концерт и традиционный забег, приуроченный к празднованию 80-летия Великой Победы.
Например, 17 мая в парке "Сестрорецкий" в городском округе Клин пройдет VI Фестиваль крафтовой культуры "КлинМайFest". В этот день посетители смогут продегустировать продукцию 60 пивоварен со всей России, принять участие в развлекательных программах и конкурсах. В концертной программе выступят группы The Bebop'A'Loollers, Pocket Rocket, Stereoimpulse, Spirotual Seasons и "Мураками".
Центральный парк в Ленинском городском округе приглашает гостей 17 мая на фестиваль "Искусство в парки". Под открытым небом для посетителей организуют выставку репродукций Исаака Левитана, ярмарку видных мастеров, пленэр от детской школы искусств и творческие мастер-классы. Также гости смогут попасть на концерт местных творческих коллективов.
В парке "Фабричный пруд" в городском округе Реутов 17 мая состоится "Забег Победы". Традиционный забег посвящен Дню Победы. Участников ждут дистанции на 650, 1,2 тысячи, 2,4 тысячи и 4,8 тысячи метров. В завершении мероприятия состоится церемония награждения победителей.
Также 18 мая в Центральном парке в городском округе Люберцы пройдет военно-патриотический фестиваль "Парки поют", посвященный 80-летию Великой Победы. Для посетителей пройдут показательные выступления хорового пения, где прозвучат песни о патриотизме и любви к родине.