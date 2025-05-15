https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017137371.html

Центр математического образования открылся в Подмосковье

Центр математического образования открылся в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2025

Центр математического образования открылся в Подмосковье

На базе Областного технолицея им. В.И. Долгих в четверг начал работать Центр математического образования, сообщает пресс-служба министерства образования... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:50:00+03:00

2025-05-15T15:50:00+03:00

2025-05-15T15:50:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На базе Областного технолицея им. В.И. Долгих в четверг начал работать Центр математического образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. В ведомстве отметили, что новый проект направлен на повышение качества массового математического образования за счет консолидации имеющихся ресурсов и внедрения современных форматов обучения и сопровождения. "Проект охватит все школы региона и выведет математическое образование на новый уровень. Уже с начала учебного года мы откроем в школах математические классы и внедрим единые линейки учебников углубленного уровня", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Также открытие математических классов будет сопровождаться сертификацией педагогов, организацией массовых внеурочных мероприятий и турниров. В реализации проекта будут задействованы опорные школы — образовательные организации с высоким уровнем подготовки по математике. Особое внимание будет уделено работе с педагогическим сообществом: запланированы еженедельные вебинары, очные семинары, педагогические клубы, программы наставничества и курсы повышения квалификации. Центр математического образования станет координационной площадкой для школьных кружков, лекториев, диагностических работ и профориентационных мероприятий.

https://ria.ru/20250515/trudoustroystvo-2017063877.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева