https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017137371.html
Центр математического образования открылся в Подмосковье
Центр математического образования открылся в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2025
Центр математического образования открылся в Подмосковье
На базе Областного технолицея им. В.И. Долгих в четверг начал работать Центр математического образования, сообщает пресс-служба министерства образования... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:50:00+03:00
2025-05-15T15:50:00+03:00
2025-05-15T15:50:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017135853_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_73fdd14a7d95af7e086e32b153ef0b57.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На базе Областного технолицея им. В.И. Долгих в четверг начал работать Центр математического образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. В ведомстве отметили, что новый проект направлен на повышение качества массового математического образования за счет консолидации имеющихся ресурсов и внедрения современных форматов обучения и сопровождения. "Проект охватит все школы региона и выведет математическое образование на новый уровень. Уже с начала учебного года мы откроем в школах математические классы и внедрим единые линейки учебников углубленного уровня", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Также открытие математических классов будет сопровождаться сертификацией педагогов, организацией массовых внеурочных мероприятий и турниров. В реализации проекта будут задействованы опорные школы — образовательные организации с высоким уровнем подготовки по математике. Особое внимание будет уделено работе с педагогическим сообществом: запланированы еженедельные вебинары, очные семинары, педагогические клубы, программы наставничества и курсы повышения квалификации. Центр математического образования станет координационной площадкой для школьных кружков, лекториев, диагностических работ и профориентационных мероприятий.
https://ria.ru/20250515/trudoustroystvo-2017063877.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017135853_54:0:1193:854_1920x0_80_0_0_d3bcb21286a0b1391545e07ef6e4b9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Центр математического образования открылся в Подмосковье
Центр математического образования заработал в Московской области
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На базе Областного технолицея им. В.И. Долгих в четверг начал работать Центр математического образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В ведомстве отметили, что новый проект направлен на повышение качества массового математического образования за счет консолидации имеющихся ресурсов и внедрения современных форматов обучения и сопровождения.
"Проект охватит все школы региона и выведет математическое образование на новый уровень. Уже с начала учебного года мы откроем в школах математические классы и внедрим единые линейки учебников углубленного уровня", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
Также открытие математических классов будет сопровождаться сертификацией педагогов, организацией массовых внеурочных мероприятий и турниров. В реализации проекта будут задействованы опорные школы — образовательные организации с высоким уровнем подготовки по математике.
Особое внимание будет уделено работе с педагогическим сообществом: запланированы еженедельные вебинары, очные семинары, педагогические клубы, программы наставничества и курсы повышения квалификации.
Центр математического образования станет координационной площадкой для школьных кружков, лекториев, диагностических работ и профориентационных мероприятий.