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Центр математического образования открылся в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:50 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017137371.html
Центр математического образования открылся в Подмосковье
Центр математического образования открылся в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2025
Центр математического образования открылся в Подмосковье
На базе Областного технолицея им. В.И. Долгих в четверг начал работать Центр математического образования, сообщает пресс-служба министерства образования... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:50:00+03:00
2025-05-15T15:50:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На базе Областного технолицея им. В.И. Долгих в четверг начал работать Центр математического образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. В ведомстве отметили, что новый проект направлен на повышение качества массового математического образования за счет консолидации имеющихся ресурсов и внедрения современных форматов обучения и сопровождения. "Проект охватит все школы региона и выведет математическое образование на новый уровень. Уже с начала учебного года мы откроем в школах математические классы и внедрим единые линейки учебников углубленного уровня", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Также открытие математических классов будет сопровождаться сертификацией педагогов, организацией массовых внеурочных мероприятий и турниров. В реализации проекта будут задействованы опорные школы — образовательные организации с высоким уровнем подготовки по математике. Особое внимание будет уделено работе с педагогическим сообществом: запланированы еженедельные вебинары, очные семинары, педагогические клубы, программы наставничества и курсы повышения квалификации. Центр математического образования станет координационной площадкой для школьных кружков, лекториев, диагностических работ и профориентационных мероприятий.
https://ria.ru/20250515/trudoustroystvo-2017063877.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Центр математического образования открылся в Подмосковье

Центр математического образования заработал в Московской области

© Фото : Портал Правительства Московской областиЦентр математического образования в Московской области
Центр математического образования в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Центр математического образования в Московской области
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На базе Областного технолицея им. В.И. Долгих в четверг начал работать Центр математического образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В ведомстве отметили, что новый проект направлен на повышение качества массового математического образования за счет консолидации имеющихся ресурсов и внедрения современных форматов обучения и сопровождения.
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"Проект охватит все школы региона и выведет математическое образование на новый уровень. Уже с начала учебного года мы откроем в школах математические классы и внедрим единые линейки учебников углубленного уровня", — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Также открытие математических классов будет сопровождаться сертификацией педагогов, организацией массовых внеурочных мероприятий и турниров. В реализации проекта будут задействованы опорные школы — образовательные организации с высоким уровнем подготовки по математике.
Особое внимание будет уделено работе с педагогическим сообществом: запланированы еженедельные вебинары, очные семинары, педагогические клубы, программы наставничества и курсы повышения квалификации.
Центр математического образования станет координационной площадкой для школьных кружков, лекториев, диагностических работ и профориентационных мероприятий.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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