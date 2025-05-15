https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017098997.html

Число субъектов МСБ в Подмосковье выросло на 12 тысяч с начала года

Число субъектов МСБ в Подмосковье выросло на 12 тысяч с начала года - РИА Новости, 15.05.2025

Число субъектов МСБ в Подмосковье выросло на 12 тысяч с начала года

Число компаний в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось более чем на 12 тысяч с начала года, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:01:00+03:00

2025-05-15T14:01:00+03:00

2025-05-15T14:01:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998003679_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_fbe5ce3cad3b80d5db6acc4c73b11017.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число компаний в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось более чем на 12 тысяч с начала года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Количество субъектов МСП в Московской области сегодня составляет уже 469 777. С начала года число компаний в этом секторе увеличилось более чем на 12 тысяч. Таким образом, численность субъектов МСП в Подмосковье в среднем стабильно растет на 3 тысячи в месяц", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По данным ведомства, сегодня общее число МСП региона - это свыше 137,3 тысячи юридических лиц и более 332,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.

https://ria.ru/20250514/kamchatka-2016921693.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)