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Число субъектов МСБ в Подмосковье выросло на 12 тысяч с начала года
Число субъектов МСБ в Подмосковье выросло на 12 тысяч с начала года - РИА Новости, 15.05.2025
Число субъектов МСБ в Подмосковье выросло на 12 тысяч с начала года
Число компаний в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось более чем на 12 тысяч с начала года, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:01:00+03:00
2025-05-15T14:01:00+03:00
2025-05-15T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число компаний в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось более чем на 12 тысяч с начала года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Количество субъектов МСП в Московской области сегодня составляет уже 469 777. С начала года число компаний в этом секторе увеличилось более чем на 12 тысяч. Таким образом, численность субъектов МСП в Подмосковье в среднем стабильно растет на 3 тысячи в месяц", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По данным ведомства, сегодня общее число МСП региона - это свыше 137,3 тысячи юридических лиц и более 332,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Число субъектов МСБ в Подмосковье выросло на 12 тысяч с начала года
Количество субъектов МСБ в Подмосковье увеличилось на 12 тысяч с начала года
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число компаний в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось более чем на 12 тысяч с начала года, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Количество субъектов МСП в Московской области сегодня составляет уже 469 777. С начала года число компаний в этом секторе увеличилось более чем на 12 тысяч. Таким образом, численность субъектов МСП в Подмосковье в среднем стабильно растет на 3 тысячи в месяц", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
По данным ведомства, сегодня общее число МСП региона - это свыше 137,3 тысячи юридических лиц и более 332,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.