https://ria.ru/20250515/podderzhka-2017103582.html
РЭЦ представил меры поддержки для компаний с интеллектуальным капиталом
РЭЦ представил меры поддержки для компаний с интеллектуальным капиталом - РИА Новости, 15.05.2025
РЭЦ представил меры поддержки для компаний с интеллектуальным капиталом
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) предлагает более 140 мер поддержки для экспортеров, включая финансовые, нефинансовые, сервисные, страховые и гарантийные... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:18:00+03:00
2025-05-15T14:18:00+03:00
2025-05-15T14:18:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) предлагает более 140 мер поддержки для экспортеров, включая финансовые, нефинансовые, сервисные, страховые и гарантийные инструменты, на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024" представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори рассказал о самых актуальных мерах поддержки для экспортеров, работающих с интеллектуальной собственностью."Российский экспортный центр предоставляет разнообразные меры поддержки для экспортеров. В частности, среди компаний, работающих с интеллектуальным капиталом, особо востребованы такие инструменты, как справочник и консультации экспортеров по вопросам интеллектуальной собственности", – рассказал Джаббори.Для экспортеров, которым нужна базовая информация о защите прав на объекты интеллектуальной собственности в разных странах, РЭЦ разработал интерактивный справочник. Он подскажет, если экспортеру необходимы общие сведения об охране прав на объекты интеллектуальной собственности на каком-либо конкретном рынке или в каком-то регионе. Такая информация может требоваться для выбора рынков, куда может быть поставлен товар, и способов или механизмов охраны, наиболее приемлемых для компании."Также следует обратить внимание на конструктор экспортного контракта. Данный сервис позволяет быстро подготовить юридически корректный контракт на поставку товаров за рубеж, включая его адаптацию под конкретную сделку с поддержкой русского и английского языков. Это – идеально для начинающих экспортеров и компаний без юридического сопровождения", – отметил представитель РЭЦ в ОАЭ.Также он выделил вебинары с экспертами РЭЦ, партнерами, экспортерами и другими участниками рынка. РЭЦ регулярно проводит бесплатные вебинары по таким ключевым темам, как требования к продукции в разных странах, регистрация товарных знаков и патентов, стратегии защиты бренда за рубежом.Помимо мер поддержки, прямо связанных с интеллектуальной собственностью экспортера, РЭЦ помогает продвижению качественной и конкурентоспособной продукции, произведённой в России, на внешние рынки. "Для этого была утверждена программа "Сделано в России", которая направлена на увеличение экспорта и расширение географии поставок за счет повышения узнаваемости российских брендов и создание образа высококачественной интеллектуальной продукции", – заключил Джаббори.
https://ria.ru/20250514/rets-2016927388.html
https://ria.ru/20250514/vebinar-2016831178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ представил меры поддержки для компаний с интеллектуальным капиталом
РЭЦ представил ключевые меры поддержки для компаний с интеллектуальным капиталом
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) предлагает более 140 мер поддержки для экспортеров, включая финансовые, нефинансовые, сервисные, страховые и гарантийные инструменты, на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024" представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори рассказал о самых актуальных мерах поддержки для экспортеров, работающих с интеллектуальной собственностью.
"Российский экспортный центр предоставляет разнообразные меры поддержки для экспортеров. В частности, среди компаний, работающих с интеллектуальным капиталом, особо востребованы такие инструменты, как справочник и консультации экспортеров по вопросам интеллектуальной собственности", – рассказал Джаббори.
Для экспортеров, которым нужна базовая информация о защите прав на объекты интеллектуальной собственности в разных странах, РЭЦ разработал интерактивный справочник. Он подскажет, если экспортеру необходимы общие сведения об охране прав на объекты интеллектуальной собственности на каком-либо конкретном рынке или в каком-то регионе. Такая информация может требоваться для выбора рынков, куда может быть поставлен товар, и способов или механизмов охраны, наиболее приемлемых для компании.
"Также следует обратить внимание на конструктор экспортного контракта. Данный сервис позволяет быстро подготовить юридически корректный контракт на поставку товаров за рубеж, включая его адаптацию под конкретную сделку с поддержкой русского и английского языков. Это – идеально для начинающих экспортеров и компаний без юридического сопровождения", – отметил представитель РЭЦ в ОАЭ
.
Также он выделил вебинары с экспертами РЭЦ, партнерами, экспортерами и другими участниками рынка. РЭЦ регулярно проводит бесплатные вебинары по таким ключевым темам, как требования к продукции в разных странах, регистрация товарных знаков и патентов, стратегии защиты бренда за рубежом.
Помимо мер поддержки, прямо связанных с интеллектуальной собственностью экспортера, РЭЦ помогает продвижению качественной и конкурентоспособной продукции, произведённой в России
, на внешние рынки. "Для этого была утверждена программа "Сделано в России", которая направлена на увеличение экспорта и расширение географии поставок за счет повышения узнаваемости российских брендов и создание образа высококачественной интеллектуальной продукции", – заключил Джаббори.