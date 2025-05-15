https://ria.ru/20250515/peterburg-2017152505.html
В Петербурге задержали иностранца за пропаганду терроризма
В Петербурге задержали иностранца за пропаганду терроризма - РИА Новости, 15.05.2025
В Петербурге задержали иностранца за пропаганду терроризма
Иностранного студента задержали в Петербурге по подозрению в оправдании и пропаганде терроризма, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ; в силовых... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:38:00+03:00
2025-05-15T16:38:00+03:00
2025-05-15T16:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Иностранного студента задержали в Петербурге по подозрению в оправдании и пропаганде терроризма, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ; в силовых структурах РИА Новости пояснили, что дело связано с состоявшейся в апреле несанкционированной акцией у памятника графу Уварову у СПбГУ, а фигурант – лидер ячейки студентов-радикалов. "Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)", - сообщает пресс-служба главка. Следствием установлено, что в период с января по февраль фигурант публично высказывал лозунги, оправдывающие террористическую деятельность. "Сегодня следователями при участии сотрудников регионального управления ФСБ России злоумышленник задержан. В ходе проведенных обысков изъята пропагандистская литература", - добавили в пресс-службе главка. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании меры пресечения. В силовых структурах уточнили, что задержание иностранного студента связано с несанкционированной акцией у памятника графу Уварову у СПбГУ, после которой двое активистов получили административные аресты. "Все молодые люди являются членами леворадикальной группы "Рабочая власть". Согласно материалам дела, задержанный студент на собраниях леворадикалов призывал к убийствам в целях привлечения внимания к деятельности ячейки "Рабочей власти", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский государственный университет, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге задержали иностранца за пропаганду терроризма
В Петербурге задержали иностранного студента за оправдание терроризма