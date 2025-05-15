https://ria.ru/20250515/peskov-2017109556.html
Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США
Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США - РИА Новости, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США
Вопросы украинского урегулирования и обеспечения национальных интересов РФ не зависят от процесса восстановления отношений РФ с США, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:38:00+03:00
2025-05-15T14:38:00+03:00
2025-05-15T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вопросы украинского урегулирования и обеспечения национальных интересов РФ не зависят от процесса восстановления отношений РФ с США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это разные измерения", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, можно ли считать российско-американские отношения более актуальной темой, чем регулирование украинского кризиса. Песков подчеркнул, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога. "Украинское регулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой процесс. И они не зависят друг от друга", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250515/peskov-2017102615.html
https://ria.ru/20250515/delegatsiya-2017101530.html
россия
сша
стамбул
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Украина
Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США
Песков: украинский кризис и налаживание диалога с США не зависят друг от друга