https://ria.ru/20250515/peskov-2017109556.html

Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США

Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США - РИА Новости, 15.05.2025

Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США

Вопросы украинского урегулирования и обеспечения национальных интересов РФ не зависят от процесса восстановления отношений РФ с США, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:38:00+03:00

2025-05-15T14:38:00+03:00

2025-05-15T14:38:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вопросы украинского урегулирования и обеспечения национальных интересов РФ не зависят от процесса восстановления отношений РФ с США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это разные измерения", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, можно ли считать российско-американские отношения более актуальной темой, чем регулирование украинского кризиса. Песков подчеркнул, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога. "Украинское регулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой процесс. И они не зависят друг от друга", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250515/peskov-2017102615.html

https://ria.ru/20250515/delegatsiya-2017101530.html

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