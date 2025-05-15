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Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/peskov-2017109556.html
Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США
Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США - РИА Новости, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США
Вопросы украинского урегулирования и обеспечения национальных интересов РФ не зависят от процесса восстановления отношений РФ с США, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:38:00+03:00
2025-05-15T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
украина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вопросы украинского урегулирования и обеспечения национальных интересов РФ не зависят от процесса восстановления отношений РФ с США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это разные измерения", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, можно ли считать российско-американские отношения более актуальной темой, чем регулирование украинского кризиса. Песков подчеркнул, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога. "Украинское регулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой процесс. И они не зависят друг от друга", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250515/peskov-2017102615.html
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россия, сша, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Украина
Песков ответил на вопрос о роли Украины в налаживании диалога с США

Песков: украинский кризис и налаживание диалога с США не зависят друг от друга

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вопросы украинского урегулирования и обеспечения национальных интересов РФ не зависят от процесса восстановления отношений РФ с США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это разные измерения", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, можно ли считать российско-американские отношения более актуальной темой, чем регулирование украинского кризиса.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос об уровне переговоров в Стамбуле
Вчера, 14:15
Песков подчеркнул, что Россия сейчас занимается восстановлением отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога.
"Украинское регулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой процесс. И они не зависят друг от друга", - сказал Песков.
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулУкраина
 
 
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