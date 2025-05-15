https://ria.ru/20250515/peskov-2017107013.html

Кремль не стал комментировать заявление Зеленского о переговорах с Россией

Кремль не стал комментировать заявление Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 15.05.2025

Кремль не стал комментировать заявление Зеленского о переговорах с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление Владимира Зеленского, что украинские переговорщики примут решение о... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:29:00+03:00

2025-05-15T14:29:00+03:00

2025-05-15T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление Владимира Зеленского, что украинские переговорщики примут решение о переговорах с РФ после контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с Эрдоганом. Президента Украины встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. "Я никак это не могу прокомментировать. Ну по крайней мере сейчас наша делегация ожидает, и она ожидает в Стамбуле, а не в Анкаре", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле могут прокомментировать заявление Зеленского, что украинская сторона определится с переговорами в Стамбуле после итогов встречи с Эрдоганом. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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