Россия готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле, заявил Песков
Песков: Россия готова приложить все усилия к переговорам в Стамбуле
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, как пойдут переговоры. Еще раз повторяю, наша делегация ожидает украинцев, и их пока нет. Нужно дождаться, как пойдут переговоры. И, безусловно, все будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы они были результативны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не исключается ли, что президент РФ Владимир Путин сможет приехать в Турцию.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>