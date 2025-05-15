Источник: непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле
Пока непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пока нет понимания о возможности присутствия американцев на переговорах России и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что часть представителей США находятся в Стамбуле, где намечены переговоры РФ и Украины.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
"Не знаю", - сказал источник, комментируя возможное участие делегации США на переговорах в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14