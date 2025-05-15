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Источник: непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 15.05.2025 (обновлено: 16:03 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017140695.html
Источник: непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле
Источник: непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Источник: непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле
Пока нет понимания о возможности присутствия американцев на переговорах России и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:58:00+03:00
2025-05-15T16:03:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
россия
сша
в мире
специальная военная операция на украине
хакан фидан
владимир путин
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пока нет понимания о возможности присутствия американцев на переговорах России и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости осведомленный источник.Ранее в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что часть представителей США находятся в Стамбуле, где намечены переговоры РФ и Украины."Не знаю", - сказал источник, комментируя возможное участие делегации США на переговорах в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, россия, сша, в мире, хакан фидан, владимир путин, дмитрий песков, украина
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Россия, США, В мире, Специальная военная операция на Украине, Хакан Фидан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина
Источник: непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле

Пока непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пока нет понимания о возможности присутствия американцев на переговорах России и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что часть представителей США находятся в Стамбуле, где намечены переговоры РФ и Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
"Не знаю", - сказал источник, комментируя возможное участие делегации США на переговорах в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулРоссияСШАВ миреХакан ФиданВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраина
 
 
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