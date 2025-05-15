https://ria.ru/20250515/peregovory-2017140695.html

Источник: непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле

Источник: непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Источник: непонятно, будет ли делегация от США на переговорах в Стамбуле

Пока нет понимания о возможности присутствия американцев на переговорах России и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:58:00+03:00

2025-05-15T15:58:00+03:00

2025-05-15T16:03:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

стамбул

россия

сша

в мире

специальная военная операция на украине

хакан фидан

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017070768_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_ba215089ff75d69444fb7a3847721754.jpg

СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Пока нет понимания о возможности присутствия американцев на переговорах России и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости осведомленный источник.Ранее в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что часть представителей США находятся в Стамбуле, где намечены переговоры РФ и Украины."Не знаю", - сказал источник, комментируя возможное участие делегации США на переговорах в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

стамбул

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, россия, сша, в мире, хакан фидан, владимир путин, дмитрий песков, украина