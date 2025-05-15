https://ria.ru/20250515/peregovory-2017068131.html

В Турции дали оценку российской делегации

В Турции дали оценку российской делегации - РИА Новости, 15.05.2025

В Турции дали оценку российской делегации

Президент России Владимир Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбул стратегическую команду, которая нацелена на поиски почвы для мира, заявил РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:45:00+03:00

2025-05-15T11:45:00+03:00

2025-05-15T12:01:00+03:00

россия

турция

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украина

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мария захарова

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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбул стратегическую команду, которая нацелена на поиски почвы для мира, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции."Команда, отправленная Путиным на переговоры, - не только дипломатическая, но и стратегическая. Она (команда - ред.) будет искать почву для мира в Турции. Этот стол - буквально шахматная доска. Я надеюсь, что надежда на мир российского и украинского народов не будет принесена в жертву стратегии", - сказал агентству политик.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/starmera-2017041460.html

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html

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россия, турция, украина, в мире, владимир путин, мария захарова, дмитрий песков