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В Турции дали оценку российской делегации - РИА Новости, 15.05.2025
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11:45 15.05.2025 (обновлено: 12:01 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017068131.html
В Турции дали оценку российской делегации
В Турции дали оценку российской делегации - РИА Новости, 15.05.2025
В Турции дали оценку российской делегации
Президент России Владимир Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбул стратегическую команду, которая нацелена на поиски почвы для мира, заявил РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:45:00+03:00
2025-05-15T12:01:00+03:00
россия
турция
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
мария захарова
дмитрий песков
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбул стратегическую команду, которая нацелена на поиски почвы для мира, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции."Команда, отправленная Путиным на переговоры, - не только дипломатическая, но и стратегическая. Она (команда - ред.) будет искать почву для мира в Турции. Этот стол - буквально шахматная доска. Я надеюсь, что надежда на мир российского и украинского народов не будет принесена в жертву стратегии", - сказал агентству политик.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/starmera-2017041460.html
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россия, турция, украина, в мире, владимир путин, мария захарова, дмитрий песков
Россия, Турция, Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, Мария Захарова, Дмитрий Песков
В Турции дали оценку российской делегации

Политик Коркмаз: Путин отправил на переговоры с Украиной стратегическую команду

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Стамбул, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбул стратегическую команду, которая нацелена на поиски почвы для мира, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ
Вчера, 10:06
"Команда, отправленная Путиным на переговоры, - не только дипломатическая, но и стратегическая. Она (команда - ред.) будет искать почву для мира в Турции. Этот стол - буквально шахматная доска. Я надеюсь, что надежда на мир российского и украинского народов не будет принесена в жертву стратегии", - сказал агентству политик.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
Вчера, 10:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТурцияУкраинаВ миреВладимир ПутинМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
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