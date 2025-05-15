В Турции дали оценку российской делегации
Политик Коркмаз: Путин отправил на переговоры с Украиной стратегическую команду
Стамбул, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил на переговоры с Украиной в Стамбул стратегическую команду, которая нацелена на поиски почвы для мира, заявил РИА Новости заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона настроена на серьезные переговоры в Турции.
Советник Стармера поедет в Турцию, пишут СМИ
Вчера, 10:06
"Команда, отправленная Путиным на переговоры, - не только дипломатическая, но и стратегическая. Она (команда - ред.) будет искать почву для мира в Турции. Этот стол - буквально шахматная доска. Я надеюсь, что надежда на мир российского и украинского народов не будет принесена в жертву стратегии", - сказал агентству политик.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.