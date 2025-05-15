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В Стамбуле полицейские сдерживают трафик в преддверии переговоров
В Стамбуле полицейские сдерживают трафик в преддверии переговоров - РИА Новости, 15.05.2025
В Стамбуле полицейские сдерживают трафик в преддверии переговоров
Полицейские сдерживают трафик на ряде улиц в центре Стамбула на фоне ожидаемых переговоров между российской и украинской делегациями, передает корреспондент РИА РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:11:00+03:00
2025-05-15T11:11:00+03:00
2025-05-15T11:11:00+03:00
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Полицейские сдерживают трафик на ряде улиц в центре Стамбула на фоне ожидаемых переговоров между российской и украинской делегациями, передает корреспондент РИА Новости. Масштабных перекрытий улиц на 10.00 мск в городе пока не наблюдается. Однако на ряде улиц полицейские сдерживают трафик и пропускают автомобили партиями. В частности, такая ситуация наблюдается у акведука Валента и моста Ататюрка через залив Золотой Рог. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html
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Полицейские сдерживают трафик на ряде улиц в центре Стамбула на фоне ожидаемых переговоров
Полицейские сдерживают трафик на ряде улиц в центре Стамбула на фоне ожидаемых переговоров между Россией и Украиной, передает корреспондент РИА Новости. Масштабных перекрытий улиц в городе пока не наблюдается.
2025-05-15T11:11
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россия, стамбул, украина, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Стамбуле полицейские сдерживают трафик в преддверии переговоров
Полицейские сдерживают трафик в Стамбуле в преддверии переговоров РФ и Украины