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СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле
СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле
Позиция Украины на переговорах в Стамбуле будет хуже, чем в 2022 году, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:55:00+03:00
2025-05-15T10:55:00+03:00
2025-05-15T11:25:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Позиция Украины на переговорах в Стамбуле будет хуже, чем в 2022 году, пишет Responsible Statecraft."Украина примет участие в переговорах в Стамбуле в более слабой позиции, чем в 2022 году", — говорится в материале.Как указал обозреватель, западная поддержка Киева уже не такая, какой она была три года назад, а Россия продолжает постепенно освобождать все больше территорий на поле боя.Осведомленный источник сообщил РИА Новости в четверг, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня.Вечером в среду глава государства Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
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украина, россия, стамбул, владимир мединский, владимир путин, михаил галузин, в мире
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Михаил Галузин, В мире
СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле
RS: позиция Украины на переговорах в Стамбуле будет хуже, чем в 2022 году