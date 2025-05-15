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СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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10:55 15.05.2025 (обновлено: 11:25 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017054637.html
СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле
СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле
Позиция Украины на переговорах в Стамбуле будет хуже, чем в 2022 году, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:55:00+03:00
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украина
россия
стамбул
владимир мединский
владимир путин
михаил галузин
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Позиция Украины на переговорах в Стамбуле будет хуже, чем в 2022 году, пишет Responsible Statecraft."Украина примет участие в переговорах в Стамбуле в более слабой позиции, чем в 2022 году", — говорится в материале.Как указал обозреватель, западная поддержка Киева уже не такая, какой она была три года назад, а Россия продолжает постепенно освобождать все больше территорий на поле боя.Осведомленный источник сообщил РИА Новости в четверг, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня.Вечером в среду глава государства Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
https://ria.ru/20250515/putin-2017053605.html
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украина, россия, стамбул, владимир мединский, владимир путин, михаил галузин, в мире
Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Михаил Галузин, В мире
СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле

RS: позиция Украины на переговорах в Стамбуле будет хуже, чем в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Сотрудники полиции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники полиции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Позиция Украины на переговорах в Стамбуле будет хуже, чем в 2022 году, пишет Responsible Statecraft.
«
"Украина примет участие в переговорах в Стамбуле в более слабой позиции, чем в 2022 году", — говорится в материале.
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Как указал обозреватель, западная поддержка Киева уже не такая, какой она была три года назад, а Россия продолжает постепенно освобождать все больше территорий на поле боя.
Осведомленный источник сообщил РИА Новости в четверг, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня.
Вечером в среду глава государства Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
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