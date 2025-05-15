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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2025
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08:21 15.05.2025 (обновлено: 10:39 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017027305.html
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:21:00+03:00
2025-05-15T10:39:00+03:00
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Российская делегация прилетела (в Стамбул. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.Перед этим осведомленный источник РИА Новости уточнял, что переговоры пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, накануне вечером перед отъездом российской делегации в Стамбул президент Владимир Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. На нем, помимо участников переговорной группы, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне спецоперации.Сегодня по предложению Владимира Путина пройдут первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.В переговорную группу также войдут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Путин также утвердил состав экспертов. В этот список вошли первый замначальника управления информации Генштаба ВС Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.Как сообщало радио NV со ссылкой на источники, в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривающий возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
https://ria.ru/20250515/pepegovory-2017026744.html
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https://ria.ru/20250515/putin-2017024481.html
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Путин провел совещание по подготовке переговоров с Киевом
Кремль опубликовал кадры вчерашнего совещания, которое провел Путин
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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, в мире
Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, В мире
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры

© РИА Новости / Кирилл ЗыковСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Стамбул. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
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"Российская делегация прилетела (в Стамбул. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Эксперт назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми
Вчера, 08:16
Перед этим осведомленный источник РИА Новости уточнял, что переговоры пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, накануне вечером перед отъездом российской делегации в Стамбул президент Владимир Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. На нем, помимо участников переговорной группы, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне спецоперации.
Сегодня по предложению Владимира Путина пройдут первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.
В переговорную группу также войдут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
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Вчера, 04:55
Путин также утвердил состав экспертов. В этот список вошли первый замначальника управления информации Генштаба ВС Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
Как сообщало радио NV со ссылкой на источники, в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривающий возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Вчера, 08:00
 
СтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаВ мире
 
 
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