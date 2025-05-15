Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры
Стамбул. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
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"Российская делегация прилетела (в Стамбул. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
Перед этим осведомленный источник РИА Новости уточнял, что переговоры пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, накануне вечером перед отъездом российской делегации в Стамбул президент Владимир Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. На нем, помимо участников переговорной группы, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне спецоперации.
Сегодня по предложению Владимира Путина пройдут первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.
В переговорную группу также войдут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Путин также утвердил состав экспертов. В этот список вошли первый замначальника управления информации Генштаба ВС Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
Как сообщало радио NV со ссылкой на источники, в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.
Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривающий возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00