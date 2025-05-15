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Журналистов пустили на территорию, где пройдут переговоры России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/peregovory--2017046934.html
Журналистов пустили на территорию, где пройдут переговоры России и Украины
Журналистов пустили на территорию, где пройдут переговоры России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Журналистов пустили на территорию, где пройдут переговоры России и Украины
Журналистов, ожидающих начала российско-украинских переговоров в Стамбуле, пустили на территорию президентского офиса, где запланирована встреча делегаций... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:23:00+03:00
2025-05-15T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
в мире
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Журналистов, ожидающих начала российско-украинских переговоров в Стамбуле, пустили на территорию президентского офиса, где запланирована встреча делегаций России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. Российская и иностранная пресса начала подходить к зданию с 7 утра. В свою очередь турецкие силовики поставили у места переговоров водомет, какие используют для разгона протестов. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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Журналисты на территории президентского офиса, где запланирована встреча делегаций
Журналистов, ожидающих начала российско-украинских переговоров в Стамбуле, пустили на территорию президентского офиса, где запланирована встреча делегаций. Как передает корреспондент РИА Новости, подходить к зданию российская и иностранная пресса начала еще в 7 утра.
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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Журналистов пустили на территорию, где пройдут переговоры России и Украины

Журналистов в Стамбуле пустили на территорию, где пройдут переговоры РФ и Киева

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Журналистов, ожидающих начала российско-украинских переговоров в Стамбуле, пустили на территорию президентского офиса, где запланирована встреча делегаций России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Российская и иностранная пресса начала подходить к зданию с 7 утра. В свою очередь турецкие силовики поставили у места переговоров водомет, какие используют для разгона протестов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Полицейский спецназ на территории президентского офиса, где запланирована встреча делегаций - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Стамбуле в преддверии переговоров работает полицейский спецназ
Вчера, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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