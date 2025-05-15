https://ria.ru/20250515/peregovory--2017046934.html
Журналистов пустили на территорию, где пройдут переговоры России и Украины
Журналистов пустили на территорию, где пройдут переговоры России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Журналистов пустили на территорию, где пройдут переговоры России и Украины
Журналистов, ожидающих начала российско-украинских переговоров в Стамбуле, пустили на территорию президентского офиса, где запланирована встреча делегаций... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:23:00+03:00
2025-05-15T10:23:00+03:00
2025-05-15T10:23:00+03:00
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Журналистов, ожидающих начала российско-украинских переговоров в Стамбуле, пустили на территорию президентского офиса, где запланирована встреча делегаций России и Украины, передает корреспондент РИА Новости. Российская и иностранная пресса начала подходить к зданию с 7 утра. В свою очередь турецкие силовики поставили у места переговоров водомет, какие используют для разгона протестов. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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Журналисты на территории президентского офиса, где запланирована встреча делегаций
Журналистов, ожидающих начала российско-украинских переговоров в Стамбуле, пустили на территорию президентского офиса, где запланирована встреча делегаций. Как передает корреспондент РИА Новости, подходить к зданию российская и иностранная пресса начала еще в 7 утра.
2025-05-15T10:23
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Журналистов пустили на территорию, где пройдут переговоры России и Украины
Журналистов в Стамбуле пустили на территорию, где пройдут переговоры РФ и Киева