https://ria.ru/20250515/ovz-2017118751.html
В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ
В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ - РИА Новости, 15.05.2025
В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ
Московская область внесла поправки в закон о социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких детей теперь могут получать... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:04:00+03:00
2025-05-15T15:04:00+03:00
2025-05-15T15:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998925958_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ba37714013c75a1c39e0868c46b4dc99.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская область внесла поправки в закон о социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких детей теперь могут получать ежегодную выплату на питание и школьную одежду, даже если ребенок учится за пределами региона, сообщил 360.ru.Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев подчеркнул, что зачастую детям-инвалидам приходится учиться в учреждениях других субъектов РФ и в Подмосковье насчитывается 63 таких случая."Реализация закона будет осуществлена за счет средств, предусмотренных госпрограммой „Социальная защита населения Московской области“ на 2023–2027 годы. В 2025 году на указанные цели в бюджете региона предусмотрено 55,5 миллиона рублей", – отметил депутат.Размер пособия остался прежним – 13 020 рублей. Для его оформления необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг Московской области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998925958_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f22a787c992600bc5398db4c44707306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Московская область внесла поправки в закон о социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких детей теперь могут получать ежегодную выплату на питание и школьную одежду, даже если ребенок учится за пределами региона, сообщил 360.ru
.
Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев подчеркнул, что зачастую детям-инвалидам приходится учиться в учреждениях других субъектов РФ и в Подмосковье насчитывается 63 таких случая.
"Реализация закона будет осуществлена за счет средств, предусмотренных госпрограммой „Социальная защита населения Московской области“ на 2023–2027 годы. В 2025 году на указанные цели в бюджете региона предусмотрено 55,5 миллиона рублей", – отметил депутат.
Размер пособия остался прежним – 13 020 рублей. Для его оформления необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг Московской области.