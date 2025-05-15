https://ria.ru/20250515/ovz-2017118751.html

В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ

В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ - РИА Новости, 15.05.2025

В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ

Московская область внесла поправки в закон о социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких детей теперь могут получать... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:04:00+03:00

2025-05-15T15:04:00+03:00

2025-05-15T15:04:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская область внесла поправки в закон о социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких детей теперь могут получать ежегодную выплату на питание и школьную одежду, даже если ребенок учится за пределами региона, сообщил 360.ru.Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев подчеркнул, что зачастую детям-инвалидам приходится учиться в учреждениях других субъектов РФ и в Подмосковье насчитывается 63 таких случая."Реализация закона будет осуществлена за счет средств, предусмотренных госпрограммой „Социальная защита населения Московской области“ на 2023–2027 годы. В 2025 году на указанные цели в бюджете региона предусмотрено 55,5 миллиона рублей", – отметил депутат.Размер пособия остался прежним – 13 020 рублей. Для его оформления необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг Московской области.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)