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В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ - РИА Новости, 15.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:04 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ovz-2017118751.html
В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ
В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ - РИА Новости, 15.05.2025
В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ
Московская область внесла поправки в закон о социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких детей теперь могут получать... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:04:00+03:00
2025-05-15T15:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская область внесла поправки в закон о социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких детей теперь могут получать ежегодную выплату на питание и школьную одежду, даже если ребенок учится за пределами региона, сообщил 360.ru.Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев подчеркнул, что зачастую детям-инвалидам приходится учиться в учреждениях других субъектов РФ и в Подмосковье насчитывается 63 таких случая."Реализация закона будет осуществлена за счет средств, предусмотренных госпрограммой „Социальная защита населения Московской области“ на 2023–2027 годы. В 2025 году на указанные цели в бюджете региона предусмотрено 55,5 миллиона рублей", – отметил депутат.Размер пособия остался прежним – 13 020 рублей. Для его оформления необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг Московской области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО изменились условия получения ежегодных выплат на нужды детей с ОВЗ

© РИА Новости / РИА НовостиЖенщина держит в руках купюры
Женщина держит в руках купюры - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Московская область внесла поправки в закон о социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители таких детей теперь могут получать ежегодную выплату на питание и школьную одежду, даже если ребенок учится за пределами региона, сообщил 360.ru.
Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев подчеркнул, что зачастую детям-инвалидам приходится учиться в учреждениях других субъектов РФ и в Подмосковье насчитывается 63 таких случая.
"Реализация закона будет осуществлена за счет средств, предусмотренных госпрограммой „Социальная защита населения Московской области“ на 2023–2027 годы. В 2025 году на указанные цели в бюджете региона предусмотрено 55,5 миллиона рублей", – отметил депутат.
Размер пособия остался прежним – 13 020 рублей. Для его оформления необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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