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Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение
Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение - РИА Новости, 15.05.2025
Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение
Заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктору Бродту предъявлено обвинение в получении взятки, решается вопрос об его аресте, сообщила... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:33:00+03:00
2025-05-15T12:33:00+03:00
2025-05-15T12:33:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктору Бродту предъявлено обвинение в получении взятки, решается вопрос об его аресте, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. В среду ведомство сообщало, что Бродта подозревают во взяточничестве, он задержан на территории Алтайского края. "Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСКР по Кемеровской области – Кузбассу заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", – сообщили в ведомстве. По версии следствия, занимая указанную должность, в декабре 2024 года фигурант, находясь по проспекту Весеннему в городе Кемерово, получил от руководителя центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тысяч рублей за ранее совершенное преднамеренное выявление в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных, расположенных на территории Бийского района Алтайского края, нарушений требований безопасности. Преступная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы СК, УФСБ и УЭБиПК ГУМВД региона. "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иные эпизодов преступной деятельности фигуранта", – добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016954665.html
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россия, кемеровская область, алтайский край, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Кемеровская область, Алтайский край, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение
Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Бродту предъявили обвинение