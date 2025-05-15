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Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение - РИА Новости, 15.05.2025
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12:33 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/obvinenie-2017078886.html
Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение
Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение - РИА Новости, 15.05.2025
Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение
Заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктору Бродту предъявлено обвинение в получении взятки, решается вопрос об его аресте, сообщила... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:33:00+03:00
2025-05-15T12:33:00+03:00
россия
кемеровская область
алтайский край
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктору Бродту предъявлено обвинение в получении взятки, решается вопрос об его аресте, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. В среду ведомство сообщало, что Бродта подозревают во взяточничестве, он задержан на территории Алтайского края. "Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСКР по Кемеровской области – Кузбассу заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", – сообщили в ведомстве. По версии следствия, занимая указанную должность, в декабре 2024 года фигурант, находясь по проспекту Весеннему в городе Кемерово, получил от руководителя центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тысяч рублей за ранее совершенное преднамеренное выявление в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных, расположенных на территории Бийского района Алтайского края, нарушений требований безопасности. Преступная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы СК, УФСБ и УЭБиПК ГУМВД региона. "В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иные эпизодов преступной деятельности фигуранта", – добавили в следственном управлении.
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россия, кемеровская область, алтайский край, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Кемеровская область, Алтайский край, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявили обвинение

Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Бродту предъявили обвинение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктору Бродту предъявлено обвинение в получении взятки, решается вопрос об его аресте, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
В среду ведомство сообщало, что Бродта подозревают во взяточничестве, он задержан на территории Алтайского края.
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"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУСКР по Кемеровской области – Кузбассу заместителю руководителя Сибирского управления Ростехнадзора предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", – сообщили в ведомстве.
По версии следствия, занимая указанную должность, в декабре 2024 года фигурант, находясь по проспекту Весеннему в городе Кемерово, получил от руководителя центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тысяч рублей за ранее совершенное преднамеренное выявление в ходе проверки готовности к отопительному сезону котельных, расположенных на территории Бийского района Алтайского края, нарушений требований безопасности.
Преступная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы СК, УФСБ и УЭБиПК ГУМВД региона.
"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иные эпизодов преступной деятельности фигуранта", – добавили в следственном управлении.
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РоссияКемеровская областьАлтайский крайФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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