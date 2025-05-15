https://ria.ru/20250515/norvegija-2017160172.html
Норвегия завершит передачу F-16 Украине в этом году
Норвегия завершит передачу F-16 Украине в этом году - РИА Новости, 15.05.2025
Норвегия завершит передачу F-16 Украине в этом году
Норвегия планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра обороны страны Торе... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:01:00+03:00
2025-05-15T17:01:00+03:00
2025-05-15T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Норвегия планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в течение 2025 года, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на министра обороны страны Торе Сандвика. В июле 2024 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Начать передачу истребителей планировалось в 2024 году, уточнял политик. "Норвегия завершит поставку Украине самолетов F-16 в течение 2025 года", - сообщает NRK. По данным телерадиокомпании, некоторые из обещанных Осло истребителей уже были переданы Киеву. Сандвик отказался раскрывать точное число переданных F-16, но заметил, что передача проходит по плану. В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, норвегия, россия, сергей лавров, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Норвегия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Норвегия завершит передачу F-16 Украине в этом году
NRK: Норвегия планирует завершить передачу Украине истребителей F-16 в 2025 году