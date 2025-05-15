https://ria.ru/20250515/nelipa-2017026407.html

В зоне СВО ликвидировали украинского шоумена, воевавшего за ВСУ

В зоне СВО ликвидировали украинского шоумена, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 15.05.2025

В зоне СВО ликвидировали украинского шоумена, воевавшего за ВСУ

В зоне специальной военной операции ликвидировали украинского актера и телеведущего Максим Нелипу, воевавшего в рядах ВСУ, сообщило в Telegram-канале издание... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:13:00+03:00

2025-05-15T08:13:00+03:00

2025-05-15T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В зоне специальной военной операции ликвидировали украинского актера и телеведущего Максим Нелипу, воевавшего в рядах ВСУ, сообщило в Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на его родственников. "На фронте погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа", — говорится в публикации. По словам жены Нелипы, он был ликвидирован 12 мая. Другие подробности не приводятся.Согласно украинским СМИ, Нелипа участвовал в КВН, вел передачи на украинском телевидении и снимался в сериалах. В боевых действиях участвовал с марта 2022 года.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины