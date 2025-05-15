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В зоне СВО ликвидировали украинского шоумена, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 15.05.2025 (обновлено: 10:28 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/nelipa-2017026407.html
В зоне СВО ликвидировали украинского шоумена, воевавшего за ВСУ
В зоне СВО ликвидировали украинского шоумена, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 15.05.2025
В зоне СВО ликвидировали украинского шоумена, воевавшего за ВСУ
В зоне специальной военной операции ликвидировали украинского актера и телеведущего Максим Нелипу, воевавшего в рядах ВСУ, сообщило в Telegram-канале издание... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:13:00+03:00
2025-05-15T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В зоне специальной военной операции ликвидировали украинского актера и телеведущего Максим Нелипу, воевавшего в рядах ВСУ, сообщило в Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на его родственников. "На фронте погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа", — говорится в публикации. По словам жены Нелипы, он был ликвидирован 12 мая. Другие подробности не приводятся.Согласно украинским СМИ, Нелипа участвовал в КВН, вел передачи на украинском телевидении и снимался в сериалах. В боевых действиях участвовал с марта 2022 года.
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
В зоне СВО ликвидировали украинского шоумена, воевавшего за ВСУ

В зоне СВО ликвидировали украинского шоумена Нелипу, воевавшего за ВСУ

© Фото : соцсетиМаксим Нелипа
Максим Нелипа - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : соцсети
Максим Нелипа. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В зоне специальной военной операции ликвидировали украинского актера и телеведущего Максим Нелипу, воевавшего в рядах ВСУ, сообщило в Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на его родственников.
"На фронте погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа", — говорится в публикации.
По словам жены Нелипы, он был ликвидирован 12 мая. Другие подробности не приводятся.
Согласно украинским СМИ, Нелипа участвовал в КВН, вел передачи на украинском телевидении и снимался в сериалах. В боевых действиях участвовал с марта 2022 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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