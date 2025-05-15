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Многодетным семьям Тюменской области вручили госнаграды - РИА Новости, 15.05.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
21:17 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/nagrady-2017219601.html
Многодетным семьям Тюменской области вручили госнаграды
Многодетным семьям Тюменской области вручили госнаграды - РИА Новости, 15.05.2025
Многодетным семьям Тюменской области вручили госнаграды
Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил удостоенным государственных и региональных наград многодетным семьям медаль ордена "Родительская слава",... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:17:00+03:00
2025-05-15T21:17:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил удостоенным государственных и региональных наград многодетным семьям медаль ордена "Родительская слава", медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". "По поручению президента России вручил многодетным семьям государственные награды – медаль ордена "Родительская слава", а также награды Тюменской области – медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Семья – это надежный тыл и огромная поддержка, особенно для тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. На торжественном мероприятии были и такие семьи", - написал Моор в своем Telegram-канале. Церемония награждения приурочена к Международному дню семьи, к участию в ней были приглашены родители с детьми из разных муниципалитетов региона. Губернатор отметил, что число многодетных семей в области растёт - за последние пять лет их стало больше на 38%. В департаменте соцразвития РИА Новости пояснили, что по состоянию на май 2025 года в регионе проживает более 270 тысяч семей с детьми, они воспитывают свыше 400 тысяч детей, около 40 тысяч семей - многодетные. Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом президента РФ в 2010 году. За все время в Тюменской области ею награждены 25 семей. Общественными (региональными) наградами отмечены: медалью "Материнская слава" — 459 матерей, медалью "Отцовская доблесть" — 146 отцов.
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общество, тюменская область, александр моор, россия
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Александр Моор, Россия
Многодетным семьям Тюменской области вручили госнаграды

Губернатор Моор вручил удостоенным наград многодетным семьям медали и ордена

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил удостоенным государственных и региональных наград многодетным семьям медаль ордена "Родительская слава", медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть".
«
"По поручению президента России вручил многодетным семьям государственные награды – медаль ордена "Родительская слава", а также награды Тюменской области – медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Семья – это надежный тыл и огромная поддержка, особенно для тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. На торжественном мероприятии были и такие семьи", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Церемония награждения приурочена к Международному дню семьи, к участию в ней были приглашены родители с детьми из разных муниципалитетов региона.
Губернатор отметил, что число многодетных семей в области растёт - за последние пять лет их стало больше на 38%. В департаменте соцразвития РИА Новости пояснили, что по состоянию на май 2025 года в регионе проживает более 270 тысяч семей с детьми, они воспитывают свыше 400 тысяч детей, около 40 тысяч семей - многодетные.
Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом президента РФ в 2010 году. За все время в Тюменской области ею награждены 25 семей. Общественными (региональными) наградами отмечены: медалью "Материнская слава" — 459 матерей, медалью "Отцовская доблесть" — 146 отцов.
 
Тюменская областьОбществоТюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
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