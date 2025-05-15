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Многодетным семьям Тюменской области вручили госнаграды

Многодетным семьям Тюменской области вручили госнаграды - РИА Новости, 15.05.2025

Многодетным семьям Тюменской области вручили госнаграды

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил удостоенным государственных и региональных наград многодетным семьям медаль ордена "Родительская слава",... РИА Новости, 15.05.2025

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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил удостоенным государственных и региональных наград многодетным семьям медаль ордена "Родительская слава", медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". "По поручению президента России вручил многодетным семьям государственные награды – медаль ордена "Родительская слава", а также награды Тюменской области – медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Семья – это надежный тыл и огромная поддержка, особенно для тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. На торжественном мероприятии были и такие семьи", - написал Моор в своем Telegram-канале. Церемония награждения приурочена к Международному дню семьи, к участию в ней были приглашены родители с детьми из разных муниципалитетов региона. Губернатор отметил, что число многодетных семей в области растёт - за последние пять лет их стало больше на 38%. В департаменте соцразвития РИА Новости пояснили, что по состоянию на май 2025 года в регионе проживает более 270 тысяч семей с детьми, они воспитывают свыше 400 тысяч детей, около 40 тысяч семей - многодетные. Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом президента РФ в 2010 году. За все время в Тюменской области ею награждены 25 семей. Общественными (региональными) наградами отмечены: медалью "Материнская слава" — 459 матерей, медалью "Отцовская доблесть" — 146 отцов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, александр моор, россия