https://ria.ru/20250515/nagrady-2017197955.html

Подмосковные сервисы получили награды национальной премии "Умный город"

Подмосковные сервисы получили награды национальной премии "Умный город" - РИА Новости, 15.05.2025

Подмосковные сервисы получили награды национальной премии "Умный город"

Подмосковные сервисы получили награды III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:45:00+03:00

2025-05-15T19:45:00+03:00

2025-05-15T19:45:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подмосковные сервисы получили награды III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Также специальной премии "За вклад в цифровизацию городского хозяйства" был удостоен губернатор региона Андрей Воробьев. "Современные умные технологии играют важную роль в эффективном управлении городом. Благодаря вниманию нашего губернатора к цифровой трансформации в Подмосковье успешно реализуются инновационные проекты: мы реализуем 38 проектов с использованием искусственного интеллекта, оцифровали все массовые госуслуги. Один из ключевых новых проектов – подмосковный сервис "ВсеСети", который получил высокую оценку Минстроя России. Наша задача – постоянно трансформировать, совершенствовать, упрощать все, что важно для жителей, бизнеса, для развития региона", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Так, в номинации "Коммунальная инфраструктура" победителем стал сервис "ВсеСети", созданный на базе регионального портала госуслуг. Например, теперь Мособлгаз, который строит газопровод, выкладывает туда свой инженерно-топографический план. Тот уходит на согласование каждому региональному ресурснику одновременно, а не последовательно, как было до внедрения новой системы. Весь процесс полностью переведен в электронный вид и занимает порядка двух недель. Вторым в номинации "Культурный город" стал сервис "Библиотеки Подмосковья". Портал объединяет информацию по всем библиотекам региона. С его помощью можно найти и заказать книги в любой из них всего за минуту, узнать о наличии нужного издания в конкретном городе, а также познакомиться с сервисами и услугами учреждений. На сегодняшний день пользователям портала доступно почти 8 миллионов книг. Также вторым в номинации "Чистый город" стал муниципальный центр управления городского округа Жуковский. Система на уровне округа позволяет собирать и анализировать жалобы жителей, поступающие из разных источников — обращения с портала "Решаем проблемы вместе", горячей линии главы муниципалитета, социальных сетей, от отраслевиков и так далее. В номинации "Энергичный город" в тройку вошла автоматизированная система передачи показаний общедомовых приборов учета. К ней в Подмосковье пока подключено 135 МКД, где проживает 15 тысяч человек. Система позволяет в режиме онлайн контролировать потребление коммунальных услуг, с точностью более 90% помогает обнаружить проблему (поломку, протечку), а также, например, отслеживать наличие магнитов, которые недобросовестные потребители вешают на счетчики, чтобы сэкономить. В номинации "Заботливый город" отметили портал "Стань мамой в Подмосковье". Там будущие, а также молодые родители могут найти полезные рекомендации по подготовке к родам, уходу за ребенком, информацию о мерах поддержки от государства. За время работы портал посетило уже около 186 тысяч пользователей.

https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017143215.html

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https://ria.ru/20250515/ovz-2017118751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев