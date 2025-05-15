https://ria.ru/20250515/nagrady-2017197955.html
Подмосковные сервисы получили награды национальной премии "Умный город"
Подмосковные сервисы получили награды национальной премии "Умный город" - РИА Новости, 15.05.2025
Подмосковные сервисы получили награды национальной премии "Умный город"
Подмосковные сервисы получили награды III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:45:00+03:00
2025-05-15T19:45:00+03:00
2025-05-15T19:45:00+03:00
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андрей воробьев
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подмосковные сервисы получили награды III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Также специальной премии "За вклад в цифровизацию городского хозяйства" был удостоен губернатор региона Андрей Воробьев. "Современные умные технологии играют важную роль в эффективном управлении городом. Благодаря вниманию нашего губернатора к цифровой трансформации в Подмосковье успешно реализуются инновационные проекты: мы реализуем 38 проектов с использованием искусственного интеллекта, оцифровали все массовые госуслуги. Один из ключевых новых проектов – подмосковный сервис "ВсеСети", который получил высокую оценку Минстроя России. Наша задача – постоянно трансформировать, совершенствовать, упрощать все, что важно для жителей, бизнеса, для развития региона", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Так, в номинации "Коммунальная инфраструктура" победителем стал сервис "ВсеСети", созданный на базе регионального портала госуслуг. Например, теперь Мособлгаз, который строит газопровод, выкладывает туда свой инженерно-топографический план. Тот уходит на согласование каждому региональному ресурснику одновременно, а не последовательно, как было до внедрения новой системы. Весь процесс полностью переведен в электронный вид и занимает порядка двух недель. Вторым в номинации "Культурный город" стал сервис "Библиотеки Подмосковья". Портал объединяет информацию по всем библиотекам региона. С его помощью можно найти и заказать книги в любой из них всего за минуту, узнать о наличии нужного издания в конкретном городе, а также познакомиться с сервисами и услугами учреждений. На сегодняшний день пользователям портала доступно почти 8 миллионов книг. Также вторым в номинации "Чистый город" стал муниципальный центр управления городского округа Жуковский. Система на уровне округа позволяет собирать и анализировать жалобы жителей, поступающие из разных источников — обращения с портала "Решаем проблемы вместе", горячей линии главы муниципалитета, социальных сетей, от отраслевиков и так далее. В номинации "Энергичный город" в тройку вошла автоматизированная система передачи показаний общедомовых приборов учета. К ней в Подмосковье пока подключено 135 МКД, где проживает 15 тысяч человек. Система позволяет в режиме онлайн контролировать потребление коммунальных услуг, с точностью более 90% помогает обнаружить проблему (поломку, протечку), а также, например, отслеживать наличие магнитов, которые недобросовестные потребители вешают на счетчики, чтобы сэкономить. В номинации "Заботливый город" отметили портал "Стань мамой в Подмосковье". Там будущие, а также молодые родители могут найти полезные рекомендации по подготовке к родам, уходу за ребенком, информацию о мерах поддержки от государства. За время работы портал посетило уже около 186 тысяч пользователей.
https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017143215.html
https://ria.ru/20250515/podmoskove-2017137371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Подмосковные сервисы получили награды национальной премии "Умный город"
Подмосковные сервисы отметили наградами национальной премии "Умный город"
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подмосковные сервисы получили награды III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Также специальной премии "За вклад в цифровизацию городского хозяйства" был удостоен губернатор региона Андрей Воробьев
.
"Современные умные технологии играют важную роль в эффективном управлении городом. Благодаря вниманию нашего губернатора к цифровой трансформации в Подмосковье успешно реализуются инновационные проекты: мы реализуем 38 проектов с использованием искусственного интеллекта, оцифровали все массовые госуслуги. Один из ключевых новых проектов – подмосковный сервис "ВсеСети", который получил высокую оценку Минстроя
России. Наша задача – постоянно трансформировать, совершенствовать, упрощать все, что важно для жителей, бизнеса, для развития региона", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Так, в номинации "Коммунальная инфраструктура" победителем стал сервис "ВсеСети", созданный на базе регионального портала госуслуг. Например, теперь Мособлгаз, который строит газопровод, выкладывает туда свой инженерно-топографический план. Тот уходит на согласование каждому региональному ресурснику одновременно, а не последовательно, как было до внедрения новой системы. Весь процесс полностью переведен в электронный вид и занимает порядка двух недель.
Вторым в номинации "Культурный город" стал сервис "Библиотеки Подмосковья". Портал объединяет информацию по всем библиотекам региона. С его помощью можно найти и заказать книги в любой из них всего за минуту, узнать о наличии нужного издания в конкретном городе, а также познакомиться с сервисами и услугами учреждений. На сегодняшний день пользователям портала доступно почти 8 миллионов книг.
Также вторым в номинации "Чистый город" стал муниципальный центр управления городского округа Жуковский. Система на уровне округа позволяет собирать и анализировать жалобы жителей, поступающие из разных источников — обращения с портала "Решаем проблемы вместе", горячей линии главы муниципалитета, социальных сетей, от отраслевиков и так далее.
В номинации "Энергичный город" в тройку вошла автоматизированная система передачи показаний общедомовых приборов учета. К ней в Подмосковье пока подключено 135 МКД, где проживает 15 тысяч человек. Система позволяет в режиме онлайн контролировать потребление коммунальных услуг, с точностью более 90% помогает обнаружить проблему (поломку, протечку), а также, например, отслеживать наличие магнитов, которые недобросовестные потребители вешают на счетчики, чтобы сэкономить.
В номинации "Заботливый город" отметили портал "Стань мамой в Подмосковье". Там будущие, а также молодые родители могут найти полезные рекомендации по подготовке к родам, уходу за ребенком, информацию о мерах поддержки от государства. За время работы портал посетило уже около 186 тысяч пользователей.