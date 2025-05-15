https://ria.ru/20250515/muzeigovoryat-2016917489.html

#МузеиГоворят: послания пользователей соцсетей прочтут в 2050 году

#МузеиГоворят: послания пользователей соцсетей прочтут в 2050 году - РИА Новости, 15.05.2025

#МузеиГоворят: послания пользователей соцсетей прочтут в 2050 году

В региональных музеях запущен сбор посланий для "капсул времени", которые заложат на примузейных территориях для будущих поколений. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В региональных музеях запущен сбор посланий для "капсул времени", которые заложат на примузейных территориях для будущих поколений.С 16 мая в Одноклассниках и ВКонтакте стартует проект #МузеиГоворят, приуроченный к всероссийской акции "Ночь музеев". 126 ведущих музеев, учреждений культуры, современных художников и галеристов России с 16 по 30 мая предоставят доступ к эксклюзивному контенту по тегу #МузеиГоворят. Наряду с акцией стартовал региональный проект "Музейные капсулы времени" – пользователи оставляют послания для будущих поколений.К проекту #МузеиГоворят подключились Государственный исторический музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей русского импрессионизма, Мультимедиа Арт Музея, Музея космонавтики, Музей-заповедник "Московский Кремль", Музей-заповедник "Царское Село", а также региональные музеи, например, Северный морской музей, Музей истории Дальнего Востока, Владимиро-Суздальский музей-заповедник и другие.В Одноклассниках выйдет серия публикаций и видео "Люди музея", посвященная тем, кто хранит культуру и делает музеи живыми: экскурсоводам, реставраторам, научным сотрудникам. Пользователи узнают истории музейных работников, которые часто остаются за кадром, — их путь, любовь к профессии и закулисье профессиональной жизни. К публикации контента по теме подключатся музей современной истории России, Государственный исторический музей, Новосибирский краеведческий музей, музей-заповедник "Гатчина" и другие.Музей-заповедник "Московский Кремль" опубликует в сообществе ВКонтакте серию клипов, в которых гиды расскажут, что происходило на кремлевской территории в годы Великой Отечественной войны. Музей-заповедник "Царское Село" покажет первые фотографии после реставрации Зубовского флигеля Екатерининского дворца, где располагались личные апартаменты Екатерины II.В Сахалинском краеведческом музее, Национальном музее Татарстана и Музее Мирового океана в Калининграде в первый раз запущен проект "Музейные капсулы времени". В их сообществах ВКонтакте были опубликованы посты с приглашением всех желающих оставить в комментариях слово, отражающее начало 2025 года, с пояснением причины своего выбора. Среди самых популярных слов-посланий — победа, память, образование и мир. 15 мая сбор комментариев будет завершен, они будут переработаны нейросетью и заключены в капсулу. Увидеть специальные емкости с посланиями вживую можно будет в учреждениях участников акции, а спустя месяц они будут заложены в садах музеев до 2050 года."Акция "Ночь музеев" — традиционное офлайн мероприятие с бесплатным посещением учреждений культуры. Но музеи сегодня — это еще и живые, меняющиеся сообщества людей и смыслов, отражающие портрет поколения. Акция зашла на территорию социальных сетей ВКонтакте и ОК, чтобы объединить интересы самой широкой аудитории, интересующейся культурой и историей, и призван расширить традиционные форматы музейной коммуникации регионах России и в цифровой среде", — сообщает директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ Елена Харламова."В этом году мы сделали акцент на региональные музеи и культурные институции, соединяя их специалистов и популярных блогеров, чтобы проект #МузеиГоворят прозвучал громче за счет уникального контента онлайн. Три крупнейших музея вместе с нами инициировали сбор посланий для капсул времени и предоставили слово всем — от медиаперсон до школьников, от музеев до художников стрит-арта. Так мы фиксируем, как звучит культура сегодня, чтобы передать это в качестве посланий в капсулах времени будущим поколениям", — отмечает директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.

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россия, соцсети, одноклассники, музеи