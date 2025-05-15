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На Ленинском проспекте в Москве высадили больше 400 деревьев - РИА Новости, 26.05.2025
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16:41 15.05.2025 (обновлено: 16:42 26.05.2025)
https://ria.ru/20250515/moskva-2019146373.html
На Ленинском проспекте в Москве высадили больше 400 деревьев
На Ленинском проспекте в Москве высадили больше 400 деревьев - РИА Новости, 26.05.2025
На Ленинском проспекте в Москве высадили больше 400 деревьев
Больше 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта - между Садовым кольцом и площадью Гагарина в Москве, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-15T16:41:00+03:00
2025-05-26T16:42:00+03:00
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городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Больше 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта - между Садовым кольцом и площадью Гагарина в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Больше 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта — между Садовым кольцом и площадью Гагарина", - написал Собянин. Мэр отметил, что несколько лет назад столица перешла на новый стандарт озеленения крупных магистралей, отдав предпочтение взрослым высоким деревьям. Они лучше защищают горожан от пыли и шума дорог, при этом максимально адаптированы к московскому климату. Важно также, что большие раскидистые липы и вязы, яблони и черёмуха, дубы и берёзы делают любую улицу уютнее и красивее. "Первые липы-крупномеры были высажены в 2016 году на Тверской. Потом взрослые деревья украсили многие столичные набережные, центральные улицы, площади, территории школ, поликлиник, больниц и другие общественные пространства. С 2021-го крупномеры стали появляться на вылетных магистралях и больших улицах", - уточнил мэр. Также он подчеркнул, что на Ленинском проспекте деревья высажены на широких тротуарах, Калужской площади и площади Гагарина. Вдоль проспекта в клумбах-кадках разместили 16 композиций из 480 хвойных растений разной высоты — ель, сосну, можжевельник и тую. В тёмное время суток их будет украшать ландшафтная подсветка. В 2025 году в городе планируют высадить больше 8 тысяч деревьев — на Профсоюзной улице, Волгоградском проспекте, Щёлковском шоссе, в парках, рядом со школами и больницами. "Программа продолжится: каждый год будет появляться в среднем 8 тысяч крупномерных деревьев", - заключил Собянин. -0-
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городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва), москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва), Москва, Сергей Собянин
На Ленинском проспекте в Москве высадили больше 400 деревьев

Собянин: на Ленинском проспекте в Москве высадили больше 400 деревьев

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Больше 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта - между Садовым кольцом и площадью Гагарина в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Больше 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта — между Садовым кольцом и площадью Гагарина", - написал Собянин.
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Мэр отметил, что несколько лет назад столица перешла на новый стандарт озеленения крупных магистралей, отдав предпочтение взрослым высоким деревьям. Они лучше защищают горожан от пыли и шума дорог, при этом максимально адаптированы к московскому климату. Важно также, что большие раскидистые липы и вязы, яблони и черёмуха, дубы и берёзы делают любую улицу уютнее и красивее.
"Первые липы-крупномеры были высажены в 2016 году на Тверской. Потом взрослые деревья украсили многие столичные набережные, центральные улицы, площади, территории школ, поликлиник, больниц и другие общественные пространства. С 2021-го крупномеры стали появляться на вылетных магистралях и больших улицах", - уточнил мэр.
Также он подчеркнул, что на Ленинском проспекте деревья высажены на широких тротуарах, Калужской площади и площади Гагарина. Вдоль проспекта в клумбах-кадках разместили 16 композиций из 480 хвойных растений разной высоты — ель, сосну, можжевельник и тую. В тёмное время суток их будет украшать ландшафтная подсветка. В 2025 году в городе планируют высадить больше 8 тысяч деревьев — на Профсоюзной улице, Волгоградском проспекте, Щёлковском шоссе, в парках, рядом со школами и больницами.
"Программа продолжится: каждый год будет появляться в среднем 8 тысяч крупномерных деревьев", - заключил Собянин. -0-
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