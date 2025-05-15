https://ria.ru/20250515/moskva-2019146373.html

На Ленинском проспекте в Москве высадили больше 400 деревьев

На Ленинском проспекте в Москве высадили больше 400 деревьев - РИА Новости, 26.05.2025

На Ленинском проспекте в Москве высадили больше 400 деревьев

Больше 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта - между Садовым кольцом и площадью Гагарина в Москве, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-15T16:41:00+03:00

2025-05-15T16:41:00+03:00

2025-05-26T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Больше 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта - между Садовым кольцом и площадью Гагарина в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Больше 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта — между Садовым кольцом и площадью Гагарина", - написал Собянин. Мэр отметил, что несколько лет назад столица перешла на новый стандарт озеленения крупных магистралей, отдав предпочтение взрослым высоким деревьям. Они лучше защищают горожан от пыли и шума дорог, при этом максимально адаптированы к московскому климату. Важно также, что большие раскидистые липы и вязы, яблони и черёмуха, дубы и берёзы делают любую улицу уютнее и красивее. "Первые липы-крупномеры были высажены в 2016 году на Тверской. Потом взрослые деревья украсили многие столичные набережные, центральные улицы, площади, территории школ, поликлиник, больниц и другие общественные пространства. С 2021-го крупномеры стали появляться на вылетных магистралях и больших улицах", - уточнил мэр. Также он подчеркнул, что на Ленинском проспекте деревья высажены на широких тротуарах, Калужской площади и площади Гагарина. Вдоль проспекта в клумбах-кадках разместили 16 композиций из 480 хвойных растений разной высоты — ель, сосну, можжевельник и тую. В тёмное время суток их будет украшать ландшафтная подсветка. В 2025 году в городе планируют высадить больше 8 тысяч деревьев — на Профсоюзной улице, Волгоградском проспекте, Щёлковском шоссе, в парках, рядом со школами и больницами. "Программа продолжится: каждый год будет появляться в среднем 8 тысяч крупномерных деревьев", - заключил Собянин. -0-

https://realty.ria.ru/20250514/kapremont-2016707018.html

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