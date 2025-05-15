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В Москве вынесли приговор фигурантам дела банды консуматорш - РИА Новости, 15.05.2025
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21:16 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/moskva-2017219320.html
В Москве вынесли приговор фигурантам дела банды консуматорш
В Москве вынесли приговор фигурантам дела банды консуматорш - РИА Новости, 15.05.2025
В Москве вынесли приговор фигурантам дела банды консуматорш
Пятнадцати фигурантам дела банды консуматорш вынесен приговор в Москве, им назначено до пяти лет лишения свободы условно, сообщает столичный СК. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:16:00+03:00
2025-05-15T21:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пятнадцати фигурантам дела банды консуматорш вынесен приговор в Москве, им назначено до пяти лет лишения свободы условно, сообщает столичный СК. Как ранее сообщала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, 6 ноября 2023 года в Москве задержали 36 членов ОПГ. По данным следствия, участники банды знакомились в интернете с мужчинами и договаривались о встречах. Злоумышленницы предлагали мужчинам посетить заранее определенное с соучастниками кафе, где делали заказ по завышенной стоимости. А после, имитируя симпатию к мужчинам, предлагали им оплатить заказ. Если же мужчины отказывались оплачивать завышенные счета, то соучастники преступниц начинали угрожать им физической расправой. "Собранные Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 15 участников преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет СК, осмотрены и признаны вещественными доказательствами телефоны и записи с камер видеонаблюдения, а также установлено и допрошено 25 потерпевших и проведено более 10 обысков, в том числе в помещениях кафе, куда виновные заманивали потерпевших. "Приговором Останкинского районного суда города Москвы организаторам преступной группы назначено наказание в виде 2,3 лет лишения свободы, остальным соучастникам назначено наказание от двух до пяти лет лишения свободы условно", - добавляет ведомство.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве вынесли приговор фигурантам дела банды консуматорш

Пятнадцати фигурантам дела банды консуматорш в Москве дали до пяти лет условно

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пятнадцати фигурантам дела банды консуматорш вынесен приговор в Москве, им назначено до пяти лет лишения свободы условно, сообщает столичный СК.
Как ранее сообщала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, 6 ноября 2023 года в Москве задержали 36 членов ОПГ. По данным следствия, участники банды знакомились в интернете с мужчинами и договаривались о встречах. Злоумышленницы предлагали мужчинам посетить заранее определенное с соучастниками кафе, где делали заказ по завышенной стоимости. А после, имитируя симпатию к мужчинам, предлагали им оплатить заказ. Если же мужчины отказывались оплачивать завышенные счета, то соучастники преступниц начинали угрожать им физической расправой.
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"Собранные Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 15 участников преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет СК, осмотрены и признаны вещественными доказательствами телефоны и записи с камер видеонаблюдения, а также установлено и допрошено 25 потерпевших и проведено более 10 обысков, в том числе в помещениях кафе, куда виновные заманивали потерпевших.
"Приговором Останкинского районного суда города Москвы организаторам преступной группы назначено наказание в виде 2,3 лет лишения свободы, остальным соучастникам назначено наказание от двух до пяти лет лишения свободы условно", - добавляет ведомство.
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