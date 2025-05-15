https://ria.ru/20250515/moskva-2017189238.html

В Москве в пятницу будет небольшой дождь

В Москве в пятницу будет небольшой дождь - РИА Новости, 15.05.2025

В Москве в пятницу будет небольшой дождь

Гроза не ожидается в Москве в пятницу, возможен лишь небольшой дождь и 20-градусное тепло, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:30:00+03:00

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общество

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

евгений тишковец

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гроза не ожидается в Москве в пятницу, возможен лишь небольшой дождь и 20-градусное тепло, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в пятницу Москву якобы накроет сильный дождь с грозой. "История с грозой в пятницу в СМИ раздута, она очень локальная, неопределенная: вероятность события не более 70%, и то - преимущественно в западном секторе Подмосковья, где высота кучево-дождевых облаков будет достигать предгрозового состояния - 8-9 километров. В потенциальной зоне мозаичных гроз могут оказаться Волоколамск, Руза, Можайск, возможно, Подольск", - рассказал Тишковец. Синоптик подчеркнул, что при подходе в вечерние часы к Москве, вся эта конструкция начнет рушиться и облака станут "таять", не неся с собой угрозы для москвичей. "Единственная неприятность, которая может случиться - это небольшой дождь, но и она будет компенсирована первым 20-градусным теплом", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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общество, москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец