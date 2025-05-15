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В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 15.05.2025
В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
Тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями найдено в Леоновском парке в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:40:00+03:00
2025-05-15T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями найдено в Леоновском парке в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице. По данным следствия, в четверг в Леоновском парке в Москве обнаружено тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями в области шеи. "По данному факту… организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве, добавив, что на месте работают следователи и криминалисты.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
В Леоновском парке в Москве нашли тело 22-летнего парня с ножевыми ранениями