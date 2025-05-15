https://ria.ru/20250515/moskva-2017173738.html

В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 15.05.2025

В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями найдено в Леоновском парке в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:40:00+03:00

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происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями найдено в Леоновском парке в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице. По данным следствия, в четверг в Леоновском парке в Москве обнаружено тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями в области шеи. "По данному факту… организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве, добавив, что на месте работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20250515/istochnik-2017118343.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия