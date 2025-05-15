Рейтинг@Mail.ru
В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 15.05.2025 (обновлено: 17:58 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/moskva-2017173738.html
В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями - РИА Новости, 15.05.2025
В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
Тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями найдено в Леоновском парке в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:40:00+03:00
2025-05-15T17:58:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017179816_0:54:1096:671_1920x0_80_0_0_d45dc5608ba8de7804a25c3a92728d8d.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями найдено в Леоновском парке в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице. По данным следствия, в четверг в Леоновском парке в Москве обнаружено тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями в области шеи. "По данному факту… организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве, добавив, что на месте работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20250515/istochnik-2017118343.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017179816_0:0:964:722_1920x0_80_0_0_6e042bff52a4783a44695222d09577b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В московском парке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

В Леоновском парке в Москве нашли тело 22-летнего парня с ножевыми ранениями

© Фото : Столичный СК/TelegramВ Леоновском парке в Москве нашли тело 22-летнего парня с ножевыми ранениями
В Леоновском парке в Москве нашли тело 22-летнего парня с ножевыми ранениями - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Столичный СК/Telegram
В Леоновском парке в Москве нашли тело 22-летнего парня с ножевыми ранениями
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями найдено в Леоновском парке в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице.
По данным следствия, в четверг в Леоновском парке в Москве обнаружено тело 22-летнего юноши с ножевыми ранениями в области шеи.
"По данному факту… организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве, добавив, что на месте работают следователи и криминалисты.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми
Вчера, 15:03
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала