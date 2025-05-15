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В Москве промыли более 13 тысяч вентшахт коллекторов - РИА Новости, 15.05.2025
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10:11 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/moskva-2017042555.html
В Москве промыли более 13 тысяч вентшахт коллекторов
В Москве промыли более 13 тысяч вентшахт коллекторов - РИА Новости, 15.05.2025
В Москве промыли более 13 тысяч вентшахт коллекторов
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в столице в рамках месячника по благоустройству, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:11:00+03:00
2025-05-15T10:11:00+03:00
петр бирюков
москва
россия
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в столице в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. После зимы провели промывку свыше 13 тысяч вентшахт по всему городу, на части из них дополнительно покрасили металлические решетки и обновили гранитную облицовку", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра добавил, что для промывки использовались специальные моющие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон". "С 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств, проводим модернизацию вентшахт коллекторов. В этом году приведем в порядок более 300 объектов. При проведении работ используем материалы и оборудование российских производителей. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 километров.
https://ria.ru/20250514/moskva-2016910308.html
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петр бирюков, москва, россия, общество, городское хозяйство москвы
Петр Бирюков, Москва, Россия, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве промыли более 13 тысяч вентшахт коллекторов

Специалисты промыли более 13 тысяч вентшахт коллекторов в Москве

© Городское хозяйство Москвы/TelegramСпециалисты комплекса городского хозяйства промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в Москве
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в столице в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. После зимы провели промывку свыше 13 тысяч вентшахт по всему городу, на части из них дополнительно покрасили металлические решетки и обновили гранитную облицовку", - рассказал журналистам Бирюков.
Заместитель мэра добавил, что для промывки использовались специальные моющие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон".
"С 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств, проводим модернизацию вентшахт коллекторов. В этом году приведем в порядок более 300 объектов. При проведении работ используем материалы и оборудование российских производителей. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 километров.
Подземный переход в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Москве промыли более тысячи подземных и надземных переходов
14 мая, 15:52
 
Петр БирюковМоскваРоссияОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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