В Москве промыли более 13 тысяч вентшахт коллекторов
Специалисты промыли более 13 тысяч вентшахт коллекторов в Москве
© Городское хозяйство Москвы/TelegramСпециалисты комплекса городского хозяйства промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в Москве
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в столице в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. После зимы провели промывку свыше 13 тысяч вентшахт по всему городу, на части из них дополнительно покрасили металлические решетки и обновили гранитную облицовку", - рассказал журналистам Бирюков.
Заместитель мэра добавил, что для промывки использовались специальные моющие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон".
"С 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств, проводим модернизацию вентшахт коллекторов. В этом году приведем в порядок более 300 объектов. При проведении работ используем материалы и оборудование российских производителей. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 километров.