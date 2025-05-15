https://ria.ru/20250515/mordovija-2017108622.html

Продукцию предприятий Мордовии представили Хуснуллину на форуме в Казани

Продукцию предприятий Мордовии представили Хуснуллину на форуме в Казани - РИА Новости, 15.05.2025

Продукцию предприятий Мордовии представили Хуснуллину на форуме в Казани

Продукцию предприятий Мордовии представили заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину на международном форуме "Россия – Исламский мир:... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:45:00+03:00

2025-05-15T14:45:00+03:00

2025-05-15T14:45:00+03:00

республика мордовия

россия

марат хуснуллин

артем здунов

казань

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Продукцию предприятий Мордовии представили заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину на международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщает пресс-служба главы республики. Вице-премьер РФ осмотрел стенд Мордовии вместе с руководителем региона Артёмом Здуновым. "В этом году на выставочном стенде республики представлена продукция 20 компаний. Светотехническую продукцию демонстрируют сразу несколько предприятий: НИИИС им. А. Н. Лодыгина, "Рефлакс-С", "Ардатовский светотехнический завод" и производитель солнечных панелей "Санлайт". Кабельную промышленность на стенде представили компании "ЭМ-Кабель" и "Сарансккабель". "Плайтерра" - ведущий в республике производитель фанеры, "Лато" привезла на форум свои строительные материалы. Завод "Промметизделий" экспонировал промышленную металлическую мебель и системы хранения", - говорится в сообщении. Легкая промышленность Мордовии представлена текстильными производствами, а также производителями хозяйственного и туалетного мыла (халяльная продукция) под брендом "ЭкоТавла" и косметической продукцией под брендом "Легенды Мордовии". Традиционно большой популярностью на KazanForum пользуется продукция перерабатывающей промышленности Мордовии – кондитерские изделия, крупы органического производства, молочная и консервированная продукция, халяльные мясные деликатесы. Вице-премьеру РФ представили и визитную карточку Мордовии – продукцию из мореного дуба, а также изделия из натуральных камней. По завершении осмотра стенда состоялась рабочая встреча Здунова и Хуснуллина, где обсуждались вопросы развития региона и реализация ряда инфраструктурных проектов. "Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" подтверждает свой статус значимой площадки для демонстрации возможностей российских регионов на мировой арене. Каждый из них демонстрирует свой уникальный инвестиционный и туристический потенциал. В том числе осмотрел стенд Мордовии и провел встречу с главой республики Артёмом Алексеевичем Здуновым. С коллегой обсудили и наметили конкретные шаги по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Уверен, что проведенная работа даст хороший импульс для выполнения нашей общей цели – повышения качества жизни людей", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

https://ria.ru/20250424/zdunov-2013161901.html

https://ria.ru/20250424/mordoviya-2013174074.html

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Артем Смирнов

россия, марат хуснуллин, артем здунов, казань