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Продукцию предприятий Мордовии представили Хуснуллину на форуме в Казани - РИА Новости, 15.05.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
14:45 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/mordovija-2017108622.html
Продукцию предприятий Мордовии представили Хуснуллину на форуме в Казани
Продукцию предприятий Мордовии представили Хуснуллину на форуме в Казани - РИА Новости, 15.05.2025
Продукцию предприятий Мордовии представили Хуснуллину на форуме в Казани
Продукцию предприятий Мордовии представили заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину на международном форуме "Россия – Исламский мир:... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:45:00+03:00
2025-05-15T14:45:00+03:00
республика мордовия
россия
марат хуснуллин
артем здунов
казань
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Продукцию предприятий Мордовии представили заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину на международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщает пресс-служба главы республики. Вице-премьер РФ осмотрел стенд Мордовии вместе с руководителем региона Артёмом Здуновым. "В этом году на выставочном стенде республики представлена продукция 20 компаний. Светотехническую продукцию демонстрируют сразу несколько предприятий: НИИИС им. А. Н. Лодыгина, "Рефлакс-С", "Ардатовский светотехнический завод" и производитель солнечных панелей "Санлайт". Кабельную промышленность на стенде представили компании "ЭМ-Кабель" и "Сарансккабель". "Плайтерра" - ведущий в республике производитель фанеры, "Лато" привезла на форум свои строительные материалы. Завод "Промметизделий" экспонировал промышленную металлическую мебель и системы хранения", - говорится в сообщении. Легкая промышленность Мордовии представлена текстильными производствами, а также производителями хозяйственного и туалетного мыла (халяльная продукция) под брендом "ЭкоТавла" и косметической продукцией под брендом "Легенды Мордовии". Традиционно большой популярностью на KazanForum пользуется продукция перерабатывающей промышленности Мордовии – кондитерские изделия, крупы органического производства, молочная и консервированная продукция, халяльные мясные деликатесы. Вице-премьеру РФ представили и визитную карточку Мордовии – продукцию из мореного дуба, а также изделия из натуральных камней. По завершении осмотра стенда состоялась рабочая встреча Здунова и Хуснуллина, где обсуждались вопросы развития региона и реализация ряда инфраструктурных проектов. "Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" подтверждает свой статус значимой площадки для демонстрации возможностей российских регионов на мировой арене. Каждый из них демонстрирует свой уникальный инвестиционный и туристический потенциал. В том числе осмотрел стенд Мордовии и провел встречу с главой республики Артёмом Алексеевичем Здуновым. С коллегой обсудили и наметили конкретные шаги по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Уверен, что проведенная работа даст хороший импульс для выполнения нашей общей цели – повышения качества жизни людей", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
https://ria.ru/20250424/zdunov-2013161901.html
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россия, марат хуснуллин, артем здунов, казань
Республика Мордовия, Россия, Марат Хуснуллин, Артем Здунов, Казань
Продукцию предприятий Мордовии представили Хуснуллину на форуме в Казани

Хуснуллину представили продукцию предприятий Мордовии на форуме KazanForum 2025

© Фото : пресс-служба Главы Республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов и заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрели стенд Мордовии на "KazanForum-2025"
Глава Мордовии Артем Здунов и заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрели стенд Мордовии на KazanForum-2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : пресс-служба Главы Республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов и заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрели стенд Мордовии на "KazanForum-2025"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Продукцию предприятий Мордовии представили заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину на международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщает пресс-служба главы республики.
Вице-премьер РФ осмотрел стенд Мордовии вместе с руководителем региона Артёмом Здуновым.
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"В этом году на выставочном стенде республики представлена продукция 20 компаний. Светотехническую продукцию демонстрируют сразу несколько предприятий: НИИИС им. А. Н. Лодыгина, "Рефлакс-С", "Ардатовский светотехнический завод" и производитель солнечных панелей "Санлайт". Кабельную промышленность на стенде представили компании "ЭМ-Кабель" и "Сарансккабель". "Плайтерра" - ведущий в республике производитель фанеры, "Лато" привезла на форум свои строительные материалы. Завод "Промметизделий" экспонировал промышленную металлическую мебель и системы хранения", - говорится в сообщении.
Легкая промышленность Мордовии представлена текстильными производствами, а также производителями хозяйственного и туалетного мыла (халяльная продукция) под брендом "ЭкоТавла" и косметической продукцией под брендом "Легенды Мордовии". Традиционно большой популярностью на KazanForum пользуется продукция перерабатывающей промышленности Мордовии – кондитерские изделия, крупы органического производства, молочная и консервированная продукция, халяльные мясные деликатесы.
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Вице-премьеру РФ представили и визитную карточку Мордовии – продукцию из мореного дуба, а также изделия из натуральных камней.
По завершении осмотра стенда состоялась рабочая встреча Здунова и Хуснуллина, где обсуждались вопросы развития региона и реализация ряда инфраструктурных проектов.
"Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" подтверждает свой статус значимой площадки для демонстрации возможностей российских регионов на мировой арене. Каждый из них демонстрирует свой уникальный инвестиционный и туристический потенциал. В том числе осмотрел стенд Мордовии и провел встречу с главой республики Артёмом Алексеевичем Здуновым. С коллегой обсудили и наметили конкретные шаги по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Уверен, что проведенная работа даст хороший импульс для выполнения нашей общей цели – повышения качества жизни людей", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
 
Республика МордовияРоссияМарат ХуснуллинАртем ЗдуновКазань
 
 
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