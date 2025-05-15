https://ria.ru/20250515/mironov-2017017088.html

Миронов призвал вмешаться в решение проблем с переработками учителей

Миронов призвал вмешаться в решение проблем с переработками учителей - РИА Новости, 15.05.2025

Миронов призвал вмешаться в решение проблем с переработками учителей

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов призвал прокуратуру вмешаться в ситуацию с переработками учителей, которую не... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T04:11:00+03:00

2025-05-15T04:11:00+03:00

2025-05-15T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов призвал прокуратуру вмешаться в ситуацию с переработками учителей, которую не может решить Минпросвещения РФ. Ранее министерство просвещения приказом установило нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Кроме того, 22 апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что нагрузка на учителя не должна превышать 1,4 ставки. "Поскольку министерство не в состоянии оценить реальный масштаб проблем, требуется включение стороннего арбитра. Им должна стать прокуратура, которая даст оценку положению дел с оплатой и уровнем социальной защиты педагогов", - сказал Миронов РИА Новости. По его мнению, к сожалению, от такой нормы "никакого облегчения или радости учителя не почувствуют", так как заявленные параметры, а это 5-6 уроков в день, по данным профсоюза, соблюдают только в восьми регионах России. Миронов уточнил, что в остальных нагрузка гораздо выше из-за нехватки учителей и из-за низких зарплат, которые вынуждают педагогов брать дополнительные уроки. "Таким образом, приказ Минпросвещения, если его начнут строго соблюдать, выйдет боком учителям и школьникам", - добавил лидер СРЗП. Политик считает, что действия руководства министерства показывают "непрофессионализм и потерю связи с реальностью", поскольку "решать проблемы там готовы только на бумаге", тогда как из-за низких зарплат в школах складывается "критическая ситуация", что неизбежно сказывается на качестве обучения. "Надеюсь, это подвигнет Минпросвещения и правительство в целом вспомнить о майских указах Президента и предложениях "Справедливая Россия - За правду". Учитель должен зарабатывать не меньше средней зарплаты в регионе, причем работая только на одну ставку. А по статусу педагогов необходимо приравнивать к госслужащим, предоставляя и дополнительные льготы, и субсидии на жилье", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20250503/povedenie-2014755971.html

https://ria.ru/20250428/uchitel-2013839487.html

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общество, россия, сергей миронов, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование