https://ria.ru/20250515/minoborony-2017089117.html
Группировка "Запад" продолжает продвигаться вперед
Группировка "Запад" продолжает продвигаться вперед - РИА Новости, 15.05.2025
Группировка "Запад" продолжает продвигаться вперед
Подразделения российской группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:08:00+03:00
2025-05-15T13:08:00+03:00
2025-05-15T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, сообщило Минобороны РФ. Ранее МО РФ сообщило, что силы "Запада" освободили населенный пункт Торское в ДНР. "Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" продолжает продвигаться вперед
Минобороны: группировка "Запад" продолжают продвигаться вперед, оттесняя ВСУ