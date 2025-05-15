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В Мексике по делу о пропаже студентов задержали экс-судью - РИА Новости, 15.05.2025
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02:27 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/meksika-2017013014.html
В Мексике по делу о пропаже студентов задержали экс-судью
В Мексике по делу о пропаже студентов задержали экс-судью - РИА Новости, 15.05.2025
В Мексике по делу о пропаже студентов задержали экс-судью
Бывшая председательница Верховного суда штата Герреро Ламбертина Галеана Марин задержана в Мексике в рамках расследования дела о пропавших студентах из колледжа РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T02:27:00+03:00
2025-05-15T02:27:00+03:00
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МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Бывшая председательница Верховного суда штата Герреро Ламбертина Галеана Марин задержана в Мексике в рамках расследования дела о пропавших студентах из колледжа Айотсинапы, сообщило министерство безопасности и защиты граждан. "В рамках Национальной стратегии безопасности и в результате обмена информацией был исполнен ордер на арест Ламбертины "Н" за совершение преступлений, связанных с насильственным исчезновением лиц, а также за действия, нарушающие правосудие, совершённые должностным лицом", — указано в сообщении на сайте министерства безопасности. В совместном заявлении министерство безопасности и защиты граждан, генеральная прокуратура, министерства обороны и военно-морского флота, а также национальная гвардия сообщили, что Галеана Марин была обнаружена в жилом доме в городе Чильпансинго, где скрывалась после выдачи ордера на её арест. Судья санкционировал обыск, в ходе которого экс-судья была задержана. Бывшую судью обвиняют в уничтожении записей с камер видеонаблюдения, установленных в здании Дворца правосудия в городе Игуала, которые могли зафиксировать момент нападения на учащихся школы Аиотсинапы в ночь на 27 сентября 2014 года. В тот момент Галеана Марин возглавляла судебную власть штата. В сентябре 2014 года 43 студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты в разных местах. Министерство внутренних дел Мексики в 2022 году назвало похищение государственным преступлением, в котором участвовали члены банды Guerreros Unidos и агенты различных мексиканских государственных учреждений. Федеральный суд после этого доклада постановил арестовать по делу Айотсинапы 83 человек, включая 20 командиров и солдат 27 и 41 пехотных батальонов мексиканской армии.
https://ria.ru/20241231/meksika-1992193123.html
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в мире, мексика
В мире, Мексика
В Мексике по делу о пропаже студентов задержали экс-судью

В Мексике по делу о пропаже студентов из колледжа Айотсинапы задержали экс-судью

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
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МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Бывшая председательница Верховного суда штата Герреро Ламбертина Галеана Марин задержана в Мексике в рамках расследования дела о пропавших студентах из колледжа Айотсинапы, сообщило министерство безопасности и защиты граждан.
"В рамках Национальной стратегии безопасности и в результате обмена информацией был исполнен ордер на арест Ламбертины "Н" за совершение преступлений, связанных с насильственным исчезновением лиц, а также за действия, нарушающие правосудие, совершённые должностным лицом", — указано в сообщении на сайте министерства безопасности.
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В совместном заявлении министерство безопасности и защиты граждан, генеральная прокуратура, министерства обороны и военно-морского флота, а также национальная гвардия сообщили, что Галеана Марин была обнаружена в жилом доме в городе Чильпансинго, где скрывалась после выдачи ордера на её арест. Судья санкционировал обыск, в ходе которого экс-судья была задержана.
Бывшую судью обвиняют в уничтожении записей с камер видеонаблюдения, установленных в здании Дворца правосудия в городе Игуала, которые могли зафиксировать момент нападения на учащихся школы Аиотсинапы в ночь на 27 сентября 2014 года. В тот момент Галеана Марин возглавляла судебную власть штата.
В сентябре 2014 года 43 студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты в разных местах. Министерство внутренних дел Мексики в 2022 году назвало похищение государственным преступлением, в котором участвовали члены банды Guerreros Unidos и агенты различных мексиканских государственных учреждений. Федеральный суд после этого доклада постановил арестовать по делу Айотсинапы 83 человек, включая 20 командиров и солдат 27 и 41 пехотных батальонов мексиканской армии.
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