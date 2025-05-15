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Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/medvedev--2017071437.html
Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной
Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании президента России Владимира Путина по подготовке к переговорам с... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:05:00+03:00
2025-05-15T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
стамбул
владимир путин
дмитрий медведев
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании президента России Владимира Путина по подготовке к переговорам с Украиной, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. Медведев, как отметили в секретариате, присоединился к совещанию по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной сразу по возвращению из командировки в Пермский край, где проводил заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии на ФКП "Пермский пороховой завод". После прилета в Москву он направился в Кремль на совещание президента.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/peskov--2017068920.html
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украина, россия, стамбул, владимир путин, дмитрий медведев, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной

Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании президента России Владимира Путина по подготовке к переговорам с Украиной, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.
Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Медведев, как отметили в секретариате, присоединился к совещанию по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной сразу по возвращению из командировки в Пермский край, где проводил заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии на ФКП "Пермский пороховой завод".
После прилета в Москву он направился в Кремль на совещание президента.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции
Вчера, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинДмитрий МедведевДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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