https://ria.ru/20250515/medvedev--2017071437.html
Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной
Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании президента России Владимира Путина по подготовке к переговорам с... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:05:00+03:00
2025-05-15T12:05:00+03:00
2025-05-15T12:05:00+03:00
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дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в совещании президента России Владимира Путина по подготовке к переговорам с Украиной, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. Медведев, как отметили в секретариате, присоединился к совещанию по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной сразу по возвращению из командировки в Пермский край, где проводил заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии на ФКП "Пермский пороховой завод". После прилета в Москву он направился в Кремль на совещание президента.
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Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной
Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Украиной в Стамбуле