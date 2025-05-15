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Мединский высказался о делегации России в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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17:44 15.05.2025 (обновлено: 19:31 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017175337.html
Мединский высказался о делегации России в Стамбуле
Мединский высказался о делегации России в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Мединский высказался о делегации России в Стамбуле
Делегация России в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями для ведения переговоров, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:44:00+03:00
2025-05-15T19:31:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Делегация России в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями для ведения переговоров, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский."Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента. И она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", - сообщил журналистам Мединский.Около 16.30 мск корреспондент РИА Новости передал, что заявление делегации РФ для СМИ ожидается в Стамбуле в ближайшее время.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017186606.html
https://ria.ru/20250515/medinskiy-2017182556.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Мединский высказался о делегации России в Стамбуле

Мединский: делегация России в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Делегация России в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями для ведения переговоров, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
"Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента. И она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", - сообщил журналистам Мединский.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Украинская делегация прибудет в Стамбул в пятницу, заявил Зеленский
Вчера, 18:17
Около 16.30 мск корреспондент РИА Новости передал, что заявление делегации РФ для СМИ ожидается в Стамбуле в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мединский рассказал о совещании с Путиным перед отбытием в Стамбул
Вчера, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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