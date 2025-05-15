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Мединский высказался о делегации России в Стамбуле

Мединский высказался о делегации России в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Мединский высказался о делегации России в Стамбуле

Делегация России в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями для ведения переговоров, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:44:00+03:00

2025-05-15T17:44:00+03:00

2025-05-15T19:31:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Делегация России в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями для ведения переговоров, заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский."Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента. И она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", - сообщил журналистам Мединский.Около 16.30 мск корреспондент РИА Новости передал, что заявление делегации РФ для СМИ ожидается в Стамбуле в ближайшее время.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017186606.html

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