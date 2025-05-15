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Биография Ильи Мечникова

Биография Ильи Мечникова - РИА Новости, 15.05.2025

Биография Ильи Мечникова

Выдающийся российский биолог, иммунолог, патолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии Илья Ильич Мечников родился 15 мая (3 мая по старому стилю)... РИА Новости, 15.05.2025

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Выдающийся российский биолог, иммунолог, патолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии Илья Ильич Мечников родился 15 мая (3 мая по старому стилю) 1845 года в деревне Ивановке Харьковской губернии (Российская империя, ныне – Харьковская область, Украина). В 1856 году он поступил сразу во второй класс 2-й Харьковской гимназии, окончив ее с золотой медалью. Одновременно посещал лекции по сравнительной анатомии и физиологии в Харьковском университете (ныне - Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина), естественный факультет которого окончил в 19 лет экстерном (за два года). В 1866 году защитил магистерскую диссертацию о стадиях развития одного из видов головоногих моллюсков Sepiola, а в 1868 году – докторскую диссертацию, посвященную ракообразным Nebalia.После окончания университета за выдающиеся успехи Илья Мечников получил стипендию и возможность стажироваться в лабораториях зоолога и паразитолога Рудольфа Лейкарта, анатома и патолога Фридриха Генле, зоолога Карла Зибольда в Германии. Основной сферой исследований молодого ученого была эмбриология средиземноморских беспозвоночных животных и насекомых.В Италии Илья Мечников работал вместе с одним из основоположников эволюционной эмбриологии Александром Ковалевским. Опубликовав результаты совместных исследований, ученые стали первыми лауреатами премии Бэра, утвержденной Петербургской Академией наук.В 1865 году, изучая планарии (отряд плоских червей), Мечников открыл феномен внутриклеточного пищеварения. Методами эмбриологии доказал единство происхождения позвоночных и беспозвоночных животных.Изучал общие механизмы эмбрионального развития организмов, стоящих на разных ступенях эволюции. Наряду с Ковалевским стал лидером в области эмбрионального развития беспозвоночных.В 1867 году в Одессе Мечников стал приват-доцентом Новороссийского университета (ныне - Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова).В 1868-1870 годы был доцентом Санкт-Петербургского университета.В 1870-1882 годы – ординарный профессор, заведующий кафедрой зоологии и сравнительной анатомии Новороссийского университета. В знак протеста против политики руководства вуза ушел в отставку.В течение 1872-1874 годов организовал три антропологические экспедиции в калмыцкие степи, проводил научные исследования вне России, на морских биологических станциях в Италии и других странах.Мечников испытывал на себе влияние некоторых инфекционных болезней. Так, в феврале 1881 года он ввел себе кровь больного тифом и тяжело заболел, но выздоровел. По некоторым данным, он также пробовал прививать себе чуму и другие болезни, но достоверных сведений об этом нет.К периоду 1882 года относится зарождение фагоцитарной теории Мечникова, его интерес к вопросам иммунологии и воспаления. Мечников был первым, кто предположил и доказал, что особые клетки, способные поглощать инородные тела, выполняют не транспортную, а защитную функцию. Он назвал их фагоцитами (древнегреч. "фагос" - пожиратель) и занялся их исследованием. В 1982 году, после изучения личинок морских звезд, он указал на фагоцитоз как на один из способов работы иммунной системы. Под этим он подразумевал, что белые кровяные тельца (особые клетки крови) инкапсулируют и уничтожают вредные бактерии и другие микроорганизмы. В 1883 году вышла основополагающая статья Мечникова "О внутриклеточном пищеварении у беспозвоночных", из которой выросла теория воспаления и клеточного иммунитета.В 1886 году в Одессе вместе с ученым-микробиологом Николаем Гамалее он основал Одесскую бактериологическую станцию для борьбы с инфекционными заболеваниями. Здесь создавали и применяли вакцины и сыворотки против холеры, сибирской язвы и туберкулеза, а также против болезней животных – бешенства, ящура и прочих эпизоотий. Мечников стал одним из основоположников микробиологии и эпидемиологии. Ему принадлежат работы по эпидемиологии азиатской холеры, брюшного тифа, туберкулеза и других инфекционных болезней. В 1903 году (вместе с французским бактериологом Эмилем Ру) он впервые вызвал экспериментальный сифилис у обезьян, разработав методы его профилактики.В 1887 году Мечников получил предложение французского химика и микробиолога Луи Пастера возглавить одну из лабораторий в Институте Пастера. В 1988 году ученый переехал в Париж, где проработал до конца жизни. В 1905 году он стал заместителем директора института. В парижской лаборатории Мечникова был создан лечебный препарат лактобациллин – первый в мире пробиотик "Comprimes de lactobacilline", который на рубеже XIX-XX веков был популярен и продавался по всему миру. По настоящее время действует национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53504-2009 "Простокваша Мечниковская". К работе в лаборатории ученый привлек многих коллег по институту, стажеров из разных стран (в том числе из России). В результате международная школа по иммунологии и микробиологии во главе с Мечниковым на рубеже XIX-XX веков стала одной из самых известных в мире. Итогом этих трудов в 1908 году стало получение Мечниковым совместно с немецким врачом и химиком Паулем Эрлихом Нобелевской премии по физиологии и медицине "в знак признания их работы по иммунитету". Таким образом, Мечников был признан основоположником иммунологии и, в частности, теории клеточного иммунитета. Он стал вторым российским Нобелевским лауреатом по физиологии и медицине после Ивана Павлова (1904). Живя в Париже, Мечников не порывал связей с Россией, часто посещал родину как по научным, так и по личным делам. Участвовал в создании ряда российских научно-исследовательских институтов.Мечников также разработал биологическую теорию воспаления (1892), теорию старения и атрофии (1897) и др. Предложенное им "учение о цитоксинах" (1901) предопределило начало исследований по изучению патогенеза аутоиммунных заболеваний.Значительное место в трудах Мечникова занимали вопросы старения: он ввел термин "геронтология". Он полагал, что старость и смерть человека наступают преждевременно прежде всего из-за неправильного питания. В 1903 году он опубликовал книгу, посвященную "ортобиозу", то есть умению жить правильно, – "Этюды о природе человека". В работе обосновывалась необходимость наличия в рационе множества кисломолочных продуктов. Позже Мечников отдал патент на свою простоквашу швейцару Пастеровского института, чтобы помочь ему в старости.В 1911 году Мечников организовал и возглавил экспедицию в прикарпатские степи – в очаг эпидемии чумы и туберкулеза, где сделал ряд важных открытий.Мечников был основателем российских научных школ по микробиологии, иммунологии, геронтологии и др. Среди его учеников были выдающиеся ученые: микробиолог Николай Гамалея, эпидемиолог Даниил Заболотный, иммунолог Лев Тарасевич.Среди наиболее известных работ Мечникова –"Очерк вопроса о происхождении видов" (1876), "Изучение внутриклеточного пищеварения у беспозвоночных животных" (1883), "Сравнительная патология воспаления" (1892), "Невосприимчивость к инфекционным болезням" (1901), "Этюды о природе человека" (1903), "Этюды оптимизм" (1907) и др.Мечникову также принадлежат многочисленные работы по бактериологии. В конце жизни Мечников разработал философскую систему, суть которой изложил в книге "Сорок лет искания рационального мировоззрения" (1913). Конечным идеалом жизни он считал ортобиоз – достижение полного цикла жизни, заканчивающегося естественной смертью, тем самым заложив основы танатологии (раздел медицины, изучающий динамику и механизмы умирания).Илья Мечников скончался 15 июля (2 июля по старому стилю) 1916 года в Париже от инфаркта. Ученый завещал свое тело для медицинских исследовании с последующей кремацией. Урна с его прахом покоится в парадном зале библиотеки Пастеровского института. Илья Мечников был дважды женат.Его вдова, Ольга Мечникова, написала книгу воспоминаний об ученом и сохранила все его архивы. Мечников был почетным членом Петербургской АН (1902), иностранным членом Парижской Академии наук (1912), почетным членом Лондонского королевского общества (1895).Президиум АН СССР учредил премию и Золотую медаль его имени (1945).Заслуги Ильи Мечникова отмечены многочисленными наградами: Нобелевская премия по медицине и физиологии (1908, совместно с Полом Эрлихом), Премия имени Карла Бэра Петербургской Академии наук (1867, 1870, 1891), Золотая медаль Александра II (1881), медаль Копли Лондонского королевского общества (1906) и др. Командор ордена Почетного легиона (Франция, 1913).В СССР имя Мечникова было присвоено Всесоюзному научному обществу микробиологов и эпидемиологов.Ряд учебных заведении и учреждений России носят имя Мечникова, в частности, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге, Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова в Москве и др.В честь Мечникова названы некоторые виды простейших и растений.С 1988 года работает АО "Биомед" им. И.И. Мечникова, производящее иммунобиологическую продукцию. В 1936 году в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) был установлен памятник ученому на территории больницы им. И.И. Мечникова (ныне – больница Петра Великого). В 2024 году в Москве, на территории инфекционной больницы № 2 был открыт бюст Мечникову. Целый ряд памятников и мемориальных досок ученому установлен на Украине.В 1926 году в Москве был создан Музей памяти И.И. Мечникова. Позже фонды музея были переданы в научные институты. В 1988 году в поселке Петрово-Дальнее в Подмосковье при предприятии "Биомед" музей был воссоздан (расформирован в 2016 году). Ряд улиц в России носит имя Мечникова, в частности, в Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Астрахани, проспект Мечникова в Санкт-Петербурге (1939) и др.Имя ученого носит мыс, открытый французской антарктической экспедицией в 1903-1905 годы, кратер на Луне, улица в городе Севр (Франция).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, биология