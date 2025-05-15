https://ria.ru/20250515/matkapital-2017106684.html

Помощь многодетным семьям расширили в Ростовской области

Помощь многодетным семьям расширили в Ростовской области - РИА Новости, 15.05.2025

Помощь многодетным семьям расширили в Ростовской области

Материнский капитал в Ростовской области разрешили использовать на уплату первоначального взноса по ипотеке, сообщил журналистам председатель регионального... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:29:00+03:00

2025-05-15T14:29:00+03:00

2025-05-15T14:29:00+03:00

жилье

ростовская область

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Материнский капитал в Ростовской области разрешили использовать на уплату первоначального взноса по ипотеке, сообщил журналистам председатель регионального законодательного собрания Александр Ищенко. Поправки в соответствующий областной закон депутаты регионального парламента внесли на заседании в четверг. По словам Ищенко, внесенные поправки открывают дополнительные возможности использования регионального материнского капитала сразу по нескольким направлениям. "Средства регионального материнского капитала теперь можно будет направлять на уплату первоначального взноса по кредитам или займам для приобретения или строительства жилья", - сказал он. Также начиная с 1 марта 2025 года, средства федерального материнского капитала можно использовать на индивидуальное жилищное строительство с использованием счетов эскроу. "Такая же возможность сейчас предусматривается и для получателей регионального материнского капитала", - отметил Ищенко. При этом использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий теперь можно будет сразу, со дня рождения третьего ребенка или последующих детей. Ранее, чтобы его использовать, приходилось ждать три года. Также на заседании депутаты приняли решение обратиться на федеральный уровень с предложением установить единообразие при назначении мер социальной поддержки для всех участников СВО. Еще одно обращение касается предложения освободить участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд по делам особого производства.

https://ria.ru/20250515/normy-2017105575.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, ростовская область, александр ищенко