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Помощь многодетным семьям расширили в Ростовской области - РИА Новости, 15.05.2025
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14:29 15.05.2025
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Помощь многодетным семьям расширили в Ростовской области
Помощь многодетным семьям расширили в Ростовской области - РИА Новости, 15.05.2025
Помощь многодетным семьям расширили в Ростовской области
Материнский капитал в Ростовской области разрешили использовать на уплату первоначального взноса по ипотеке, сообщил журналистам председатель регионального... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:29:00+03:00
2025-05-15T14:29:00+03:00
жилье
ростовская область
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Материнский капитал в Ростовской области разрешили использовать на уплату первоначального взноса по ипотеке, сообщил журналистам председатель регионального законодательного собрания Александр Ищенко. Поправки в соответствующий областной закон депутаты регионального парламента внесли на заседании в четверг. По словам Ищенко, внесенные поправки открывают дополнительные возможности использования регионального материнского капитала сразу по нескольким направлениям. "Средства регионального материнского капитала теперь можно будет направлять на уплату первоначального взноса по кредитам или займам для приобретения или строительства жилья", - сказал он. Также начиная с 1 марта 2025 года, средства федерального материнского капитала можно использовать на индивидуальное жилищное строительство с использованием счетов эскроу. "Такая же возможность сейчас предусматривается и для получателей регионального материнского капитала", - отметил Ищенко. При этом использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий теперь можно будет сразу, со дня рождения третьего ребенка или последующих детей. Ранее, чтобы его использовать, приходилось ждать три года. Также на заседании депутаты приняли решение обратиться на федеральный уровень с предложением установить единообразие при назначении мер социальной поддержки для всех участников СВО. Еще одно обращение касается предложения освободить участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд по делам особого производства.
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жилье, ростовская область, александр ищенко
Жилье, Ростовская область, Александр Ищенко
Помощь многодетным семьям расширили в Ростовской области

Маткапитал разрешили использовать на уплату первоначального взноса по ипотеке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Материнский капитал в Ростовской области разрешили использовать на уплату первоначального взноса по ипотеке, сообщил журналистам председатель регионального законодательного собрания Александр Ищенко.
Поправки в соответствующий областной закон депутаты регионального парламента внесли на заседании в четверг.
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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По словам Ищенко, внесенные поправки открывают дополнительные возможности использования регионального материнского капитала сразу по нескольким направлениям. "Средства регионального материнского капитала теперь можно будет направлять на уплату первоначального взноса по кредитам или займам для приобретения или строительства жилья", - сказал он.
Также начиная с 1 марта 2025 года, средства федерального материнского капитала можно использовать на индивидуальное жилищное строительство с использованием счетов эскроу. "Такая же возможность сейчас предусматривается и для получателей регионального материнского капитала", - отметил Ищенко.
При этом использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий теперь можно будет сразу, со дня рождения третьего ребенка или последующих детей. Ранее, чтобы его использовать, приходилось ждать три года.
Также на заседании депутаты приняли решение обратиться на федеральный уровень с предложением установить единообразие при назначении мер социальной поддержки для всех участников СВО. Еще одно обращение касается предложения освободить участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд по делам особого производства.
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