https://ria.ru/20250515/lyubimova-2017061314.html

Любимова: выставка Брюллова в Русском музее стала самой посещаемой за 5 лет

Любимова: выставка Брюллова в Русском музее стала самой посещаемой за 5 лет - РИА Новости, 15.05.2025

Любимова: выставка Брюллова в Русском музее стала самой посещаемой за 5 лет

Проект Русского музея к юбилею художника Карла Брюллова "Великий Карл" стал самой посещаемой выставкой России за последние пять лет, её увидели свыше 477 тысяч... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проект Русского музея к юбилею художника Карла Брюллова "Великий Карл" стал самой посещаемой выставкой России за последние пять лет, её увидели свыше 477 тысяч человек, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Проект Русского музея к юбилею Брюллова стал самой посещаемой выставкой России за последние 5 лет. Её увидели свыше 477 тыс. человек", - написала министр в своем Telegram-канале. Она напомнила, что на протяжении полугода посетители Михайловского дворца могли увидеть более 300 произведений кисти русского гения. В едином пространстве были собраны шедевры мирового значения из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и многих других сокровищниц. Кураторы представили в рамках одного проекта сразу все самые известные и знаковые работы Брюллова. Многие из них экспонировались впервые, часть работ никогда ранее не покидала стены родных институций и закрытых частных коллекций, подчеркнула министр. Она также отметила, что сенсацией выставки стало полотно "Последний день Помпеи", представленное после первой за почти 200 лет комплексной научной реставрации. Гости музея также увидели выполненную в редкой технике картину "Христос во гробе", которую впервые показали после возвращения в Россию. "Проект стал абсолютным рекордом, как в 130-летней истории Русского музея, так и в музейном деле Санкт-Петербурга и всей страны", - заключила Любимова.

https://ria.ru/20250425/kultura-2013334762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, санкт-петербург, карл брюллов, ольга любимова, русский музей, третьяковская галерея