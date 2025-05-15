https://ria.ru/20250515/liksutov-2017039076.html
Ликсутов: Столичная промышленность 90 лет обеспечивает инфраструктуру метро
Ликсутов: Столичная промышленность 90 лет обеспечивает инфраструктуру метро - РИА Новости, 15.05.2025
Ликсутов: Столичная промышленность 90 лет обеспечивает инфраструктуру метро
Столичные компании со дня открытия Московского метрополитена обеспечивают его критически важной продукцией, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:00:00+03:00
2025-05-15T10:00:00+03:00
2025-05-15T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
московский метрополитен
газпром нефть
сергей собянин
максим ликсутов
анатолий гарбузов
москва
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Столичные компании со дня открытия Московского метрополитена обеспечивают его критически важной продукцией, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.В четверг Московский метрополитен празднует свое 90-летие. Только за последние 15 лет метро пополнилось 120 станциями. Сегодня их 302, включая станции Московского центрального кольца."Московский метрополитен на протяжении 90 лет остается образцом надежности, безопасности и комфорта. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает рельсовый каркас, что позволяет занимать лидирующие позиции в мире по эффективности транспортной системы и с каждым годом улучшать качество обслуживания пассажиров. Промышленный сектор столицы обеспечивает инфраструктуру метро современным высокотехнологичным оборудованием, включая кабельно-проводниковую продукцию, сложные системы вентиляции и железнодорожной автоматики, противопожарной защиты", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов добавил, что столичные производители исторически принимают активное участие в развитии инфраструктуры метрополитена, наращивая производственные мощности и предлагая инновационные технологии."Во многом этому способствует пул развитых инструментов поддержки, который включает свыше 20 всесторонних мер – льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие", – уточнил Гарбузов.Так, предприятие "Москабельмет" является ведущим поставщиком кабельно-проводниковой продукции с момента открытия первой линии метро в 1935 году. Завод поставляет как силовые кабели для работы практически всех инженерных систем метрополитена, так и волоконно-оптические кабели, которые обеспечивают работу сотовой связи в тоннелях.В свою очередь, "Фабрика Вентиляции ГалВент" разработала и установила воздуховоды, фасонные изделия и системы шумопоглощения на более чем 100 станциях метрополитена. Они способствуют улучшению качества воздуха под землей. А компания "Электропривод НПЦ-21" принимала участие в строительстве и оснащении более 50 станций Московского метро, поставляя комплексы управления вентиляцией, насосными станциями, системами дымоудаления и противопожарной защиты.Специальные материалы для гидроизоляции кровли наземных частей станций и монолитных подземных конструкций изготавливает компания "Газпромнефть – Битумные материалы", а производитель систем железнодорожной автоматики "ЭЛТЕЗА" внедряет высокотехнологичное оборудование для управления движением поездов в метро.Более 52 миллионов карт оплаты проезда "Тройка" выпустили с 2013 года завод "Микрон" и ООО "Микрон Секьюрити Принтинг" (МСП, совместное предприятие "Микрона" и Московского метрополитена), которые являются частью группы компаний "Элемент" и резидентами ОЭЗ "Технополис Москва". С 2022 года в "Тройке" применяются исключительно российские чипы производства "Микрона" и МСП. Процесс производства карт теперь полностью локализован в Москве. В 2023 году начался выпуск карт "Тройка" с российским чипом нового поколения, который обладает в три раза большей памятью и соответствует самым высоким требованиям безопасности.Производитель RFID-продукции "Смарт Системз" сотрудничает с Московским метрополитеном с 2015 года. За это время компания произвела более 15 миллионов сувенирных RFID-брелоков, RFID-браслетов, RFID-попсокетов с функционалом карты "Тройка", а также транспортных карт. Завод ISBC производит не только RFID-продукцию для метро, но и транспортные карты для регионов в рамках проектов ООО "СберТройка".Кроме того, столичные предприятия постоянно обновляют подвижной состав метро. Например, компания ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" с 2015 по 2020 год работала над экологически безопасным и эффективным выводом из эксплуатации старых вагонов.
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московский метрополитен, газпром нефть, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Московский метрополитен, Газпром нефть, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Москва
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Столичные компании со дня открытия Московского метрополитена обеспечивают его критически важной продукцией, заявил заместитель
мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В четверг Московский метрополитен
празднует свое 90-летие. Только за последние 15 лет метро пополнилось 120 станциями. Сегодня их 302, включая станции Московского центрального кольца.
"Московский метрополитен на протяжении 90 лет остается образцом надежности, безопасности и комфорта. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина
город активно развивает рельсовый каркас, что позволяет занимать лидирующие позиции в мире по эффективности транспортной системы и с каждым годом улучшать качество обслуживания пассажиров. Промышленный сектор столицы обеспечивает инфраструктуру метро современным высокотехнологичным оборудованием, включая кабельно-проводниковую продукцию, сложные системы вентиляции и железнодорожной автоматики, противопожарной защиты", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.
Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
добавил, что столичные производители исторически принимают активное участие в развитии инфраструктуры метрополитена, наращивая производственные мощности и предлагая инновационные технологии.
"Во многом этому способствует пул развитых инструментов поддержки, который включает свыше 20 всесторонних мер – льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие", – уточнил Гарбузов.
Так, предприятие "Москабельмет" является ведущим поставщиком кабельно-проводниковой продукции с момента открытия первой линии метро в 1935 году. Завод поставляет как силовые кабели для работы практически всех инженерных систем метрополитена, так и волоконно-оптические кабели, которые обеспечивают работу сотовой связи в тоннелях.
В свою очередь, "Фабрика Вентиляции ГалВент" разработала и установила воздуховоды, фасонные изделия и системы шумопоглощения на более чем 100 станциях метрополитена. Они способствуют улучшению качества воздуха под землей. А компания "Электропривод НПЦ-21" принимала участие в строительстве и оснащении более 50 станций Московского метро, поставляя комплексы управления вентиляцией, насосными станциями, системами дымоудаления и противопожарной защиты.
Специальные материалы для гидроизоляции кровли наземных частей станций и монолитных подземных конструкций изготавливает компания "Газпромнефть
– Битумные материалы", а производитель систем железнодорожной автоматики "ЭЛТЕЗА" внедряет высокотехнологичное оборудование для управления движением поездов в метро.
Более 52 миллионов карт оплаты проезда "Тройка" выпустили с 2013 года завод "Микрон" и ООО "Микрон Секьюрити Принтинг" (МСП, совместное предприятие "Микрона" и Московского метрополитена), которые являются частью группы компаний "Элемент" и резидентами ОЭЗ "Технополис Москва". С 2022 года в "Тройке" применяются исключительно российские чипы производства "Микрона" и МСП. Процесс производства карт теперь полностью локализован в Москве. В 2023 году начался выпуск карт "Тройка" с российским чипом нового поколения, который обладает в три раза большей памятью и соответствует самым высоким требованиям безопасности.
Производитель RFID-продукции "Смарт Системз" сотрудничает с Московским метрополитеном с 2015 года. За это время компания произвела более 15 миллионов сувенирных RFID-брелоков, RFID-браслетов, RFID-попсокетов с функционалом карты "Тройка", а также транспортных карт. Завод ISBC производит не только RFID-продукцию для метро, но и транспортные карты для регионов в рамках проектов ООО "СберТройка".
Кроме того, столичные предприятия постоянно обновляют подвижной состав метро. Например, компания ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" с 2015 по 2020 год работала над экологически безопасным и эффективным выводом из эксплуатации старых вагонов.