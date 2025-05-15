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Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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17:21 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017167677.html
Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине
Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров счел позорищем отказ послов европейских стран и представителя Европейского Совета участвовать в дискуссии по Украине, на... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:21:00+03:00
2025-05-15T17:21:00+03:00
россия
сергей лавров
евросоюз
европейский совет
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров счел позорищем отказ послов европейских стран и представителя Европейского Совета участвовать в дискуссии по Украине, на которую он их пригласил.Глава МИД пояснил, что дискуссия предполагалась в свободном формате, можно было бы задавать любые вопросы. Но все приглашенные коллективно отказались."Когда ты работаешь в любой стране и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто... Знаю несколько слов, но... Это позорище для любого дипломата", — сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.Поэтому, по его словам, российская сторона с послами пока не общается, и они с МИД тоже не общаются, за исключением случаев, "когда их припрет какая-то конкретная тема".В марте прошлого года Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда отметила, что это вызывает вопросы об их работе в России.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017095018.html
https://ria.ru/20250511/evropa-2016243673.html
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россия, сергей лавров, евросоюз, европейский совет, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Европейский совет, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине

Лавров назвал позорищем отказ послов Евросоюза от встречи по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба
Министр иностранных дел Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров счел позорищем отказ послов европейских стран и представителя Европейского Совета участвовать в дискуссии по Украине, на которую он их пригласил.
Глава МИД пояснил, что дискуссия предполагалась в свободном формате, можно было бы задавать любые вопросы. Но все приглашенные коллективно отказались.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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"Когда ты работаешь в любой стране и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто... Знаю несколько слов, но... Это позорище для любого дипломата", — сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
Поэтому, по его словам, российская сторона с послами пока не общается, и они с МИД тоже не общаются, за исключением случаев, "когда их припрет какая-то конкретная тема".
В марте прошлого года Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда отметила, что это вызывает вопросы об их работе в России.
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