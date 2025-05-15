https://ria.ru/20250515/lavrov-2017167677.html

Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине

Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине - РИА Новости, 15.05.2025

Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров счел позорищем отказ послов европейских стран и представителя Европейского Совета участвовать в дискуссии по Украине, на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:21:00+03:00

2025-05-15T17:21:00+03:00

2025-05-15T17:21:00+03:00

россия

сергей лавров

евросоюз

европейский совет

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров счел позорищем отказ послов европейских стран и представителя Европейского Совета участвовать в дискуссии по Украине, на которую он их пригласил.Глава МИД пояснил, что дискуссия предполагалась в свободном формате, можно было бы задавать любые вопросы. Но все приглашенные коллективно отказались."Когда ты работаешь в любой стране и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто... Знаю несколько слов, но... Это позорище для любого дипломата", — сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.Поэтому, по его словам, российская сторона с послами пока не общается, и они с МИД тоже не общаются, за исключением случаев, "когда их припрет какая-то конкретная тема".В марте прошлого года Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда отметила, что это вызывает вопросы об их работе в России.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017095018.html

https://ria.ru/20250511/evropa-2016243673.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, сергей лавров, евросоюз, европейский совет, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)