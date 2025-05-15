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Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
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15:16 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017123504.html
Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров
Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров
Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом, пошутил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на заседании... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:16:00+03:00
2025-05-15T15:16:00+03:00
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
искусственный интеллект (ии)
россия
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом, пошутил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. "Если раньше, когда я начинал свою карьеру, надо было бегать по коридорам, там машинистка что-то печатала, и, не приведи Господь, где-то ошибку сделала, там надо было замазывать беленьким таким, я уже не помню, как это называлось, опять печатать. Конечно, работа с живой машинсткой это лучше, чем с любым искусственным интеллектом", - сказал Лавров. По его словам, несмотря на ускорение рабочего процесса с помощью нейросетей и более долгую работу с человеком, он все равно предпочел бы живое общение.
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), искусственный интеллект (ии), россия, общество
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Искусственный интеллект (ИИ), Россия, Общество
Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров

Лавров: работать с машинисткой приятнее, чем с любым искусственным интеллектом

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом, пошутил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба.
«
"Если раньше, когда я начинал свою карьеру, надо было бегать по коридорам, там машинистка что-то печатала, и, не приведи Господь, где-то ошибку сделала, там надо было замазывать беленьким таким, я уже не помню, как это называлось, опять печатать. Конечно, работа с живой машинсткой это лучше, чем с любым искусственным интеллектом", - сказал Лавров.
По его словам, несмотря на ускорение рабочего процесса с помощью нейросетей и более долгую работу с человеком, он все равно предпочел бы живое общение.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Искусственный интеллект (ИИ)РоссияОбщество
 
 
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