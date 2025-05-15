https://ria.ru/20250515/lavrov-2017123504.html
Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров
Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров
Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом, пошутил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на заседании... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:16:00+03:00
2025-05-15T15:16:00+03:00
2025-05-15T15:16:00+03:00
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
искусственный интеллект (ии)
россия
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом, пошутил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. "Если раньше, когда я начинал свою карьеру, надо было бегать по коридорам, там машинистка что-то печатала, и, не приведи Господь, где-то ошибку сделала, там надо было замазывать беленьким таким, я уже не помню, как это называлось, опять печатать. Конечно, работа с живой машинсткой это лучше, чем с любым искусственным интеллектом", - сказал Лавров. По его словам, несмотря на ускорение рабочего процесса с помощью нейросетей и более долгую работу с человеком, он все равно предпочел бы живое общение.
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969958991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), искусственный интеллект (ии), россия, общество
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Искусственный интеллект (ИИ), Россия, Общество
Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров
Лавров: работать с машинисткой приятнее, чем с любым искусственным интеллектом