https://ria.ru/20250515/lavrov-2017123504.html

Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров

Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025

Работать с машинисткой приятнее, чем с ИИ, заявил Лавров

Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом, пошутил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на заседании... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:16:00+03:00

2025-05-15T15:16:00+03:00

2025-05-15T15:16:00+03:00

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

искусственный интеллект (ии)

россия

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом, пошутил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба. "Если раньше, когда я начинал свою карьеру, надо было бегать по коридорам, там машинистка что-то печатала, и, не приведи Господь, где-то ошибку сделала, там надо было замазывать беленьким таким, я уже не помню, как это называлось, опять печатать. Конечно, работа с живой машинсткой это лучше, чем с любым искусственным интеллектом", - сказал Лавров. По его словам, несмотря на ускорение рабочего процесса с помощью нейросетей и более долгую работу с человеком, он все равно предпочел бы живое общение.

https://ria.ru/20240902/lavrov-1969958991.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), искусственный интеллект (ии), россия, общество