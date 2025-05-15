https://ria.ru/20250515/lavrov-2017103729.html
Лавров докладывал Путину о подготовке делегации России к переговорам
Лавров докладывал Путину о подготовке делегации России к переговорам - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров докладывал Путину о подготовке делегации России к переговорам
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров докладывал по внешнеполитическим вопросам на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по подготовке... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:18:00+03:00
2025-05-15T14:18:00+03:00
2025-05-15T14:18:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров докладывал по внешнеполитическим вопросам на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по подготовке делегации России к переговорам в Стамбуле, сообщил прес-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "По внешнеполитической повестке докладывал Лавров", - сказал Песков журналистам. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/stambul-2017101908.html
https://ria.ru/20250515/peskov-2017101417.html
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Лавров докладывал Путину о подготовке делегации России к переговорам
Лавров докладывал Путину о подготовке делегации России к переговорам в Стамбуле