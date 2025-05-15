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Лавров рассказал, как молодежь воспринимает вещи, казавшиеся фантастикой - РИА Новости, 15.05.2025
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14:18 15.05.2025 (обновлено: 15:15 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017103257.html
Лавров рассказал, как молодежь воспринимает вещи, казавшиеся фантастикой
Лавров рассказал, как молодежь воспринимает вещи, казавшиеся фантастикой - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров рассказал, как молодежь воспринимает вещи, казавшиеся фантастикой
Многие вещи, раньше казавшиеся фантастикой, воспринимаются современной молодежью простыми и неотъемлемыми, как манная каша с утра, заявил глава МИД России... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:18:00+03:00
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общество
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Многие вещи, раньше казавшиеся фантастикой, воспринимаются современной молодежью простыми и неотъемлемыми, как манная каша с утра, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я тоже ловлю себя на мысли, что время-то идет. Современная молодежь, дети, уже по-другому воспринимают все. Для них многие вещи, которые нам казались фантастикой в их возрасте, – это просто, как манная каша с утра. Невозможно без них обойтись", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба. Как отметил министр, новые поколения создают новые образы жизни. Он обратил внимание, что сейчас дети в детских садах уже умеют, например, спокойно пользоваться смартфонами. "Такие пословицы наши русские старые есть, когда пожилые люди встречаются, обсуждают молодежь, говорят, да, сейчас не то, вот раньше и трава была более зеленая, и вода была более мокрая, а вот лет через 50 будут встречаться нынешние мальчики и девочки и говорить да, в наше-то время и интеллект был искусственный, а сейчас вообще.", - добавил он.
https://ria.ru/20241003/putin-1976223322.html
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общество, россия, сергей лавров
Общество, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал, как молодежь воспринимает вещи, казавшиеся фантастикой

Лавров: многие вещи, казавшиеся фантастикой, воспринимаются молодежью простыми

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Многие вещи, раньше казавшиеся фантастикой, воспринимаются современной молодежью простыми и неотъемлемыми, как манная каша с утра, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я тоже ловлю себя на мысли, что время-то идет. Современная молодежь, дети, уже по-другому воспринимают все. Для них многие вещи, которые нам казались фантастикой в их возрасте, – это просто, как манная каша с утра. Невозможно без них обойтись", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
Как отметил министр, новые поколения создают новые образы жизни. Он обратил внимание, что сейчас дети в детских садах уже умеют, например, спокойно пользоваться смартфонами.
"Такие пословицы наши русские старые есть, когда пожилые люди встречаются, обсуждают молодежь, говорят, да, сейчас не то, вот раньше и трава была более зеленая, и вода была более мокрая, а вот лет через 50 будут встречаться нынешние мальчики и девочки и говорить да, в наше-то время и интеллект был искусственный, а сейчас вообще.", - добавил он.
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