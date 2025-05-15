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Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле
На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:45:00+03:00
2025-05-15T13:45:00+03:00
2025-05-15T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стамбуле 16 мая.
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Россия, США, Стамбул, Сергей Лавров, Марко Рубио, Сергей Рябков, В мире
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле
Рябков: оснований говорить о встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле 16 мая нет