https://ria.ru/20250515/lavrov-2017096138.html

Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле

Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле

На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:45:00+03:00

2025-05-15T13:45:00+03:00

2025-05-15T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стамбуле 16 мая.

https://ria.ru/20250316/razgovor-2005287645.html

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россия, сша, стамбул, сергей лавров, марко рубио, сергей рябков, в мире