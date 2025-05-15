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Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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13:45 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017096138.html
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле
На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:45:00+03:00
2025-05-15T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стамбуле 16 мая.
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россия, сша, стамбул, сергей лавров, марко рубио, сергей рябков, в мире
Россия, США, Стамбул, Сергей Лавров, Марко Рубио, Сергей Рябков, В мире
Рябков высказался о возможной встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле

Рябков: оснований говорить о встрече Лаврова и Рубио в Стамбуле 16 мая нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На данный момент нет оснований говорить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в Стамбуле в пятницу, 16 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стамбуле 16 мая.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде
16 марта, 09:45
 
РоссияСШАСтамбулСергей ЛавровМарко РубиоСергей РябковВ мире
 
 
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