https://ria.ru/20250515/lavrov-2017095113.html

ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров

ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025

ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров

Дипломатия, вопреки прогнозам, останется востребованной профессией, если дипломат нормальный, то никакой ИИ не заменит его эрудиции, завил глава МИД России... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:41:00+03:00

2025-05-15T13:41:00+03:00

2025-05-15T14:45:00+03:00

россия

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017106113_213:652:2693:2047_1920x0_80_0_0_84f6337f0a01f9cebebb960925944015.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дипломатия, вопреки прогнозам, останется востребованной профессией, если дипломат нормальный, то никакой ИИ не заменит его эрудиции, завил глава МИД России Сергей Лавров в четверг во время заседания Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ. "Говорят, что искусственный интеллект наступает на пятки. Но пятки у дипломата прочные, и уж совсем не ахиллесова пята у нас… Если ты дипломат нормальный, то какой-то искусственный интеллект не заменит твоего собственного естественного интеллекта, естественной интуиции, опыта и эрудиции, конечно же. Эрудиция искусственного интеллекта - она немножко другая, мы с ней сталкивались", - заявил Лавров. Творческие решения, подчеркнул министр, может найти только живой человек с опытом и эрудицией. "Это и есть дипломатия", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, в мире