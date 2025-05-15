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ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
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13:41 15.05.2025 (обновлено: 14:45 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017095113.html
ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров
ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров
Дипломатия, вопреки прогнозам, останется востребованной профессией, если дипломат нормальный, то никакой ИИ не заменит его эрудиции, завил глава МИД России... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дипломатия, вопреки прогнозам, останется востребованной профессией, если дипломат нормальный, то никакой ИИ не заменит его эрудиции, завил глава МИД России Сергей Лавров в четверг во время заседания Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ. "Говорят, что искусственный интеллект наступает на пятки. Но пятки у дипломата прочные, и уж совсем не ахиллесова пята у нас… Если ты дипломат нормальный, то какой-то искусственный интеллект не заменит твоего собственного естественного интеллекта, естественной интуиции, опыта и эрудиции, конечно же. Эрудиция искусственного интеллекта - она немножко другая, мы с ней сталкивались", - заявил Лавров. Творческие решения, подчеркнул министр, может найти только живой человек с опытом и эрудицией. "Это и есть дипломатия", - добавил Лавров.
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россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров

Лавров: если дипломат нормальный, то ИИ не заменит его эрудиции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дипломатия, вопреки прогнозам, останется востребованной профессией, если дипломат нормальный, то никакой ИИ не заменит его эрудиции, завил глава МИД России Сергей Лавров в четверг во время заседания Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.
"Говорят, что искусственный интеллект наступает на пятки. Но пятки у дипломата прочные, и уж совсем не ахиллесова пята у нас… Если ты дипломат нормальный, то какой-то искусственный интеллект не заменит твоего собственного естественного интеллекта, естественной интуиции, опыта и эрудиции, конечно же. Эрудиция искусственного интеллекта - она немножко другая, мы с ней сталкивались", - заявил Лавров.
Творческие решения, подчеркнул министр, может найти только живой человек с опытом и эрудицией. "Это и есть дипломатия", - добавил Лавров.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12 января, 04:25
 
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