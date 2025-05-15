ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров
Лавров: если дипломат нормальный, то ИИ не заменит его эрудиции
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дипломатия, вопреки прогнозам, останется востребованной профессией, если дипломат нормальный, то никакой ИИ не заменит его эрудиции, завил глава МИД России Сергей Лавров в четверг во время заседания Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.
"Говорят, что искусственный интеллект наступает на пятки. Но пятки у дипломата прочные, и уж совсем не ахиллесова пята у нас… Если ты дипломат нормальный, то какой-то искусственный интеллект не заменит твоего собственного естественного интеллекта, естественной интуиции, опыта и эрудиции, конечно же. Эрудиция искусственного интеллекта - она немножко другая, мы с ней сталкивались", - заявил Лавров.
Творческие решения, подчеркнул министр, может найти только живой человек с опытом и эрудицией. "Это и есть дипломатия", - добавил Лавров.
В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ
12 января, 04:25