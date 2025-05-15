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Лавров назвал Британию поводырем Зеленского - РИА Новости, 15.05.2025
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13:32 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017093483.html
Лавров назвал Британию поводырем Зеленского
Лавров назвал Британию поводырем Зеленского - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров назвал Британию поводырем Зеленского
Британские власти на фоне ожидающихся переговоров России и Украины в Стамбуле ведут Владимира Зеленского по джунглям международной политики, словно поводыри,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:32:00+03:00
2025-05-15T13:32:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Британские власти на фоне ожидающихся переговоров России и Украины в Стамбуле ведут Владимира Зеленского по джунглям международной политики, словно поводыри, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее газета Guardian сообщила, что советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины. На заседании Дипломатического клуба Лавров напомнил, как в 2022 году Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле в 2022 году. "И сейчас, кстати сказать, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики. Уже какой-то там советник премьера Великобритании по национальной безопасности откомандирован к Зеленскому, чтобы тот что-нибудь лишнего не сболтнул и окончательно не похоронил свою репутацию и репутацию тех, кто его тренирует", - сказал министр. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017055807.html
https://ria.ru/20250513/britanija-2016597539.html
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россия, украина, турция, владимир зеленский, сергей лавров, кир стармер, в мире
Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Кир Стармер, В мире
Лавров назвал Британию поводырем Зеленского

Лавров: Британия ведет Зеленского по джунглям мировой политики, как поводырь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Британские власти на фоне ожидающихся переговоров России и Украины в Стамбуле ведут Владимира Зеленского по джунглям международной политики, словно поводыри, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее газета Guardian сообщила, что советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации Владимиру Зеленскому по предстоящим переговорам России и Украины.
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На заседании Дипломатического клуба Лавров напомнил, как в 2022 году Британия запретила Киеву продолжать процесс урегулирования конфликта в Стамбуле в 2022 году.
"И сейчас, кстати сказать, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики. Уже какой-то там советник премьера Великобритании по национальной безопасности откомандирован к Зеленскому, чтобы тот что-нибудь лишнего не сболтнул и окончательно не похоронил свою репутацию и репутацию тех, кто его тренирует", - сказал министр.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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