https://ria.ru/20250515/lavrov-2017092391.html

Администрация США при Трампе вернулась к нормальности, заявил Лавров

Администрация США при Трампе вернулась к нормальности, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025

Администрация США при Трампе вернулась к нормальности, заявил Лавров

Администрация США при Дональде Трампе вернулась к нормальности, политики и дипломаты обязаны разговаривать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:26:00+03:00

2025-05-15T13:26:00+03:00

2025-05-15T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация США при Дональде Трампе вернулась к нормальности, политики и дипломаты обязаны разговаривать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас вот они расходятся в своих взглядах, Европа и США. Администрация Трампа, конечно, они тоже хотят Америку делать только великой и только номер один, это любая администрация будет такую позицию продвигать, но нынешняя администрация хотя бы вернулась к нормальности, когда какие бы у тебя ни были противоречия, политики и дипломаты тем более обязаны разговаривать", - сказал он на заседании Дипломатического клуба.Он добавил, что даже когда были совершенно непримиримые противоречия в годы холодной войны, диалог между СССР и США был всегда, а Джо Байден его просто обрубил, а вслед за ним вся Европа послушно пошла на поводу.

https://ria.ru/20250515/vstrecha-2017093916.html

сша

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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден