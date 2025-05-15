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Администрация США при Трампе вернулась к нормальности, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
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13:26 15.05.2025 (обновлено: 13:36 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017092391.html
Администрация США при Трампе вернулась к нормальности, заявил Лавров
Администрация США при Трампе вернулась к нормальности, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Администрация США при Трампе вернулась к нормальности, заявил Лавров
Администрация США при Дональде Трампе вернулась к нормальности, политики и дипломаты обязаны разговаривать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:26:00+03:00
2025-05-15T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация США при Дональде Трампе вернулась к нормальности, политики и дипломаты обязаны разговаривать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас вот они расходятся в своих взглядах, Европа и США. Администрация Трампа, конечно, они тоже хотят Америку делать только великой и только номер один, это любая администрация будет такую позицию продвигать, но нынешняя администрация хотя бы вернулась к нормальности, когда какие бы у тебя ни были противоречия, политики и дипломаты тем более обязаны разговаривать", - сказал он на заседании Дипломатического клуба.Он добавил, что даже когда были совершенно непримиримые противоречия в годы холодной войны, диалог между СССР и США был всегда, а Джо Байден его просто обрубил, а вслед за ним вся Европа послушно пошла на поводу.
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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Джо Байден
Администрация США при Трампе вернулась к нормальности, заявил Лавров

Лавров: администрация США при Трампе вернулась к нормальности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация США при Дональде Трампе вернулась к нормальности, политики и дипломаты обязаны разговаривать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас вот они расходятся в своих взглядах, Европа и США. Администрация Трампа, конечно, они тоже хотят Америку делать только великой и только номер один, это любая администрация будет такую позицию продвигать, но нынешняя администрация хотя бы вернулась к нормальности, когда какие бы у тебя ни были противоречия, политики и дипломаты тем более обязаны разговаривать", - сказал он на заседании Дипломатического клуба.
Он добавил, что даже когда были совершенно непримиримые противоречия в годы холодной войны, диалог между СССР и США был всегда, а Джо Байден его просто обрубил, а вслед за ним вся Европа послушно пошла на поводу.
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