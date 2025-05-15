https://ria.ru/20250515/lavrov-2017089813.html

Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности

Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности - РИА Новости, 15.05.2025

Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности

Обсуждение евразийской безопасности надо с чего-то начинать, речь должна идти о создании континентальной структуры, открытой для всех стран, заявил министр... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:12:00+03:00

2025-05-15T13:12:00+03:00

2025-05-15T13:24:00+03:00

сергей лавров

россия

африка

латинская америка

александр лукашенко

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Обсуждение евразийской безопасности надо с чего-то начинать, речь должна идти о создании континентальной структуры, открытой для всех стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Речь в конечном итоге должна идти о том, чтобы, как и имеет место в Африке и Латинской Америке, двигаться к созданию общеконтинентальной структуры, может, ее не надо называть организацией. Процесс - общеконтинентальный, но главное, чтобы он был открыт для всех без исключения стран Евразии: не только Европы, европейской части контента, не только азиатской части континента, а для всех стран и объединений, имеющих четко определенный евразийский контекст", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.Министр добавил, что это непростой процесс,"Мы очень признательны нашим белорусским друзьям, которые пару лет назад, Александр Лукашенко, президент Белоруссии инициировал ежегодную конференцию по евразийской безопасности", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017088820.html

россия

африка

латинская америка

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сергей лавров, россия, африка, латинская америка, александр лукашенко