https://ria.ru/20250515/lavrov-2017089813.html
Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности
Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности
Обсуждение евразийской безопасности надо с чего-то начинать, речь должна идти о создании континентальной структуры, открытой для всех стран, заявил министр... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:12:00+03:00
2025-05-15T13:12:00+03:00
2025-05-15T13:24:00+03:00
сергей лавров
россия
африка
латинская америка
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Обсуждение евразийской безопасности надо с чего-то начинать, речь должна идти о создании континентальной структуры, открытой для всех стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Речь в конечном итоге должна идти о том, чтобы, как и имеет место в Африке и Латинской Америке, двигаться к созданию общеконтинентальной структуры, может, ее не надо называть организацией. Процесс - общеконтинентальный, но главное, чтобы он был открыт для всех без исключения стран Евразии: не только Европы, европейской части контента, не только азиатской части континента, а для всех стран и объединений, имеющих четко определенный евразийский контекст", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.Министр добавил, что это непростой процесс,"Мы очень признательны нашим белорусским друзьям, которые пару лет назад, Александр Лукашенко, президент Белоруссии инициировал ежегодную конференцию по евразийской безопасности", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017088820.html
россия
африка
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, африка, латинская америка, александр лукашенко
Сергей Лавров, Россия, Африка, Латинская Америка, Александр Лукашенко
Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности
Лавров: речь должна идти о создании континентальной структуры, открытой для всех