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Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности - РИА Новости, 15.05.2025
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13:12 15.05.2025 (обновлено: 13:24 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017089813.html
Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности
Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности
Обсуждение евразийской безопасности надо с чего-то начинать, речь должна идти о создании континентальной структуры, открытой для всех стран, заявил министр... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:12:00+03:00
2025-05-15T13:24:00+03:00
сергей лавров
россия
африка
латинская америка
александр лукашенко
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Обсуждение евразийской безопасности надо с чего-то начинать, речь должна идти о создании континентальной структуры, открытой для всех стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Речь в конечном итоге должна идти о том, чтобы, как и имеет место в Африке и Латинской Америке, двигаться к созданию общеконтинентальной структуры, может, ее не надо называть организацией. Процесс - общеконтинентальный, но главное, чтобы он был открыт для всех без исключения стран Евразии: не только Европы, европейской части контента, не только азиатской части континента, а для всех стран и объединений, имеющих четко определенный евразийский контекст", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.Министр добавил, что это непростой процесс,"Мы очень признательны нашим белорусским друзьям, которые пару лет назад, Александр Лукашенко, президент Белоруссии инициировал ежегодную конференцию по евразийской безопасности", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017088820.html
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сергей лавров, россия, африка, латинская америка, александр лукашенко
Сергей Лавров, Россия, Африка, Латинская Америка, Александр Лукашенко
Лавров высказался о перспективах евразийской безопасности

Лавров: речь должна идти о создании континентальной структуры, открытой для всех

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Обсуждение евразийской безопасности надо с чего-то начинать, речь должна идти о создании континентальной структуры, открытой для всех стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Речь в конечном итоге должна идти о том, чтобы, как и имеет место в Африке и Латинской Америке, двигаться к созданию общеконтинентальной структуры, может, ее не надо называть организацией. Процесс - общеконтинентальный, но главное, чтобы он был открыт для всех без исключения стран Евразии: не только Европы, европейской части контента, не только азиатской части континента, а для всех стран и объединений, имеющих четко определенный евразийский контекст", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
Министр добавил, что это непростой процесс,
"Мы очень признательны нашим белорусским друзьям, которые пару лет назад, Александр Лукашенко, президент Белоруссии инициировал ежегодную конференцию по евразийской безопасности", - заключил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле
Вчера, 13:08
 
Сергей ЛавровРоссияАфрикаЛатинская АмерикаАлександр Лукашенко
 
 
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