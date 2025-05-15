https://ria.ru/20250515/lavrov-2017088820.html

Лавров высказался о переговорах в Стамбуле

Лавров высказался о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Лавров высказался о переговорах в Стамбуле

Никто не сомневается, что переговоры вокруг Украины будут сложными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:08:00+03:00

2025-05-15T13:08:00+03:00

2025-05-15T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никто не сомневается, что переговоры вокруг Украины будут сложными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Американцы поддержали предложение нашего президента (РФ), надо дать переговорам шанс, никто не гарантирует, что всё будет гладко без проблем, наоборот, проблемы будут обязательно, как это было 3 года назад в Стамбуле, когда уже парафированные принципы были готовы для того, чтобы класть их на переговорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием", - сказал он на заседании Дипломатического клуба.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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стамбул, в мире, россия, украина, сергей лавров