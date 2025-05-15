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Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН - РИА Новости, 15.05.2025
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13:00 15.05.2025 (обновлено: 13:03 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017086750.html
Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН
Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН
Западные страны пытаются подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:00:00+03:00
2025-05-15T13:03:00+03:00
экономическое сообщество асеан
сергей лавров
в мире
россия
юго-восточная азия
ассоциация государств юго-восточной азии
нато
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные страны пытаются подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Возьмите то, что происходит в Юго-Восточной Азии и вокруг нее. Западные коллеги, как и в любой другой части мира, хотят здесь играть главную роль, хотят подорвать центральную роль АСЕАН, которая всех устраивала долгие-долгие десятилетия и была основана на формировании объединительного пространства странами АСЕАН и их партнерами по диалогу ", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.Министр уточнил, что Запад стремится отодвигать в сторону правила консенсуса, поиска точек соприкосновения, которым следовали государства АСЕАН и присоединявшиеся партнеры по диалогу, отметил российский министр. Вместо этого некоторых членов ассоциации пытаются завлекать в конфронтационные форматы, а в НАТО серьезно заявляют о якобы необходимости внедрения своей инфраструктуры в регионе ввиду неких "прямых военных угроз" для стран альянса, хотя это очевидно неправда, указал Лавров.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017082764.html
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экономическое сообщество асеан, сергей лавров, в мире, россия, юго-восточная азия, ассоциация государств юго-восточной азии, нато
Экономическое сообщество АСЕАН, Сергей Лавров, В мире, Россия, Юго-Восточная Азия, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, НАТО
Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН

Лавров: Запад хочет подорвать центральную роль АСЕАН в Юго-Восточной Азии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные страны пытаются подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Возьмите то, что происходит в Юго-Восточной Азии и вокруг нее. Западные коллеги, как и в любой другой части мира, хотят здесь играть главную роль, хотят подорвать центральную роль АСЕАН, которая всех устраивала долгие-долгие десятилетия и была основана на формировании объединительного пространства странами АСЕАН и их партнерами по диалогу ", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.
Министр уточнил, что Запад стремится отодвигать в сторону правила консенсуса, поиска точек соприкосновения, которым следовали государства АСЕАН и присоединявшиеся партнеры по диалогу, отметил российский министр. Вместо этого некоторых членов ассоциации пытаются завлекать в конфронтационные форматы, а в НАТО серьезно заявляют о якобы необходимости внедрения своей инфраструктуры в регионе ввиду неких "прямых военных угроз" для стран альянса, хотя это очевидно неправда, указал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров назвал переговоры в Стамбуле интригующими
Вчера, 12:48
 
Экономическое сообщество АСЕАНСергей ЛавровВ миреРоссияЮго-Восточная АзияАссоциация государств Юго-Восточной АзииНАТО
 
 
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