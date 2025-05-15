https://ria.ru/20250515/lavrov-2017086750.html

Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН

Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН - РИА Новости, 15.05.2025

Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН

Западные страны пытаются подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные страны пытаются подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Возьмите то, что происходит в Юго-Восточной Азии и вокруг нее. Западные коллеги, как и в любой другой части мира, хотят здесь играть главную роль, хотят подорвать центральную роль АСЕАН, которая всех устраивала долгие-долгие десятилетия и была основана на формировании объединительного пространства странами АСЕАН и их партнерами по диалогу ", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.Министр уточнил, что Запад стремится отодвигать в сторону правила консенсуса, поиска точек соприкосновения, которым следовали государства АСЕАН и присоединявшиеся партнеры по диалогу, отметил российский министр. Вместо этого некоторых членов ассоциации пытаются завлекать в конфронтационные форматы, а в НАТО серьезно заявляют о якобы необходимости внедрения своей инфраструктуры в регионе ввиду неких "прямых военных угроз" для стран альянса, хотя это очевидно неправда, указал Лавров.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017082764.html

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экономическое сообщество асеан, сергей лавров, в мире, россия, юго-восточная азия, ассоциация государств юго-восточной азии, нато