https://ria.ru/20250515/lavrov-2017086750.html
Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН
Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН
Западные страны пытаются подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:00:00+03:00
2025-05-15T13:00:00+03:00
2025-05-15T13:03:00+03:00
экономическое сообщество асеан
сергей лавров
в мире
россия
юго-восточная азия
ассоциация государств юго-восточной азии
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные страны пытаются подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Возьмите то, что происходит в Юго-Восточной Азии и вокруг нее. Западные коллеги, как и в любой другой части мира, хотят здесь играть главную роль, хотят подорвать центральную роль АСЕАН, которая всех устраивала долгие-долгие десятилетия и была основана на формировании объединительного пространства странами АСЕАН и их партнерами по диалогу ", - сказал он, выступая на заседании Дипломатического клуба.Министр уточнил, что Запад стремится отодвигать в сторону правила консенсуса, поиска точек соприкосновения, которым следовали государства АСЕАН и присоединявшиеся партнеры по диалогу, отметил российский министр. Вместо этого некоторых членов ассоциации пытаются завлекать в конфронтационные форматы, а в НАТО серьезно заявляют о якобы необходимости внедрения своей инфраструктуры в регионе ввиду неких "прямых военных угроз" для стран альянса, хотя это очевидно неправда, указал Лавров.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017082764.html
россия
юго-восточная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономическое сообщество асеан, сергей лавров, в мире, россия, юго-восточная азия, ассоциация государств юго-восточной азии, нато
Экономическое сообщество АСЕАН, Сергей Лавров, В мире, Россия, Юго-Восточная Азия, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, НАТО
Лавров высказался о планах Запада против АСЕАН
Лавров: Запад хочет подорвать центральную роль АСЕАН в Юго-Восточной Азии